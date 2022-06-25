Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Ради. Ініціатором проєкту закону стала низка народних депутатів України.

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Рада пропонує посилити кордон з Росією та Білоруссю

Проєкт закону пропонує заборонити в межах 2 кілометрів уздовж державного кордону з Росією і Білоруссю:

вільний в'їзд;

перебування;

проживання;

пересування людей;

а також провадження будь-яких інших робіт, що не пов'язані з обороною чи охороною кордону.

Також проєкт закону передбачає можливість:

закріпити на законодавчому рівні наявний комплекс заходів щодо прикриття державного кордону на ділянках, що загрожують у разі реальних загроз нападу на Україну чи збройної агресії;

дозволити будувати, облаштувати та утримувати інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, огорожі, прикордонні знаки, прикордонні просіки та комунікації на землях природно-заповідного фонду вздовж лінії державного кордону;

виділити вздовж кордону з Росією і Білоруссю більшу частину земель для облаштування засобів захисту та оборони кордону, в тому числі – мінних полів.

Проєкт закону пропонує спростити процедуру примусового видворення з України нелегальних мігрантів, які затримуються уповноваженими державними органами за

незаконне перетинання державного кордону або інші грубі порушення українського законодавства, шляхом надання права ухвалення таких рішень відповідним державним органам (СБУ, ДМС, прикордонники), а до суду звертатися вже для затримання з метою виконання видворення,

– мовиться у проєкті закону.

Окрім того, документ передбачає внесення інших змін, які унеможливлюють зловживання процедурою набуття статусу біженця особами, яким заборонено в'їзд в Україну або які становлять загрозу прикордонній безпеці нашої держави.

Коротко про останні новини щодо кордону

Росія випустила по Україні щонайменше 45 ракет протягом ночі та ранку 25 червня. Головне управління розвідки України пояснило, що цей обстріл України – це масштабна провокація для втягнення Білорусі у війну.

Адже, за даними розвідки, російські бомбардувальники били по нашій державі безпосередньо з території Білорусі. Відомо, що рубіж пуску – район міста Петриков біля Мозиря, що орієнтовно за 50 – 60 кілометрів від державного кордону України.

У цей же день представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що на території Білорусі є приблизно 1,5 тисячі російських військових. Там також є чимало техніки – літаки Су-34, Су-30, один дивізіон ракетного комплексу "Іскандер", комплекси С-400.

Раніше була інформація про те, що білоруси на кордоні з Україною, Польщею та Литвою риють окопи. Політолог, співзасновник консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун розповів, що є спроба такого інформаційно-політичного шантажу з боку Білорусі, яка абсолютно контрольована Кремлем.

Мета Путіна проста – не допустити мобілізацію українських військових у ті точки, де вони зараз найбільше потрібні, і де є найбільша загроза від Росії. Джигун пояснив, що Москва хоче зв'язати українські сили по всій території кордону, не давши можливості зосередитися і вибити росіян із Запорізької, Херсонської, Харківської, Донецької, Луганської, Миколаївської областей.

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