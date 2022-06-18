Як повідомив губернатор Калінінградської області Антон Аліханов, відповідне рішення керівництво регіону отримало від перевізника.

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Тепер країна-агресорка повинна знайти фінансування на додаткові судна

Під заборону ЄС потрапили майже 50% усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії. Аліханов повідомив, що тепер на поромну лінію Усть-Луга – Балтійськ будуть потрібні додаткові судна, аби доставляти відповідні товари.

За словами російського посадовця, заборонивши транзит вантажів до Калінінградської області, Литва нібито порушила правила свого вступу до Євросоюзу.

Довідка. Калінінградська область – російський анклав, що межує з Литвою та Польщею. Залізничне пасажирське сполучення з ним здійснюється через територію Литви без змін, а літаки літають над Балтійським морем, оскільки повітряний простір країн ЄС для Росії закритий.

ЄС погодив 6 пакет санкцій

Лідери країн ЄС запровадили часткове ембарго на російську нафту. Мовиться про заборону на постачання до країн ЄС сирої нафти та нафтопродуктів з Росії морським шляхом. Тим часом постачання нафти через нафтопровід "Дружба" наразі ще діятиме. Угорщину від нафтового ембарго звільнили.

Калінінград залишився без російського захисту

Ще на початку повномасштабного вторгнення у мережі ширилися повідомлення про те, що російські військові, які базуються у Калінінграді, приїхали воювати проти України. Зокрема, підрозділи 18-ї гвардійської дивізії перекинули на Харківський напрямок.

Це означає, що тепер у випадку загрози, захищати територію буде нікому.

Польща закликала НАТО демілітаризувати Калінінград

Північноатлантичний Альянс збирається прийняти Фінляндію та Швецію, що розширить його присутність біля кордонів Росії. У Польщі з цього приводу вже закликають до демілітаризації Калінінграда. Так, колишній заступник міністра оборони Польщі Ромуальд Шереметьєв вважає, що регіон є "пороховою бочкою".

Окрім цього, представники Польщі заявили, що треба "попросити Калінінград перестати називати себе ім'ям злочинця Калініна". Шереметьєв підкреслив, що саме цей радянський діяч відповідальний за розстріли польських військовополонених у Катині.

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