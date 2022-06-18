Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Ілля Дарчіашвілі 17 червня. Проте президентка Саломе Зурабішвілі значно емоційніше відреагувала на подію.

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Як відреагував Дарчіашвілі на рішення Єврокомісії

За словами глави МЗС, Грузія продовжить рухатися європейським шляхом. Адже держава та її народ прагнуть здобути повноправне членство в ЄС. Зараз там вже є навіть програма реформ, яку посадовець вважає амбітною та перспективною.

Зважаючи на зусилля Грузії та проведені реформи ми очікували більшого. Але важливо, що сьогодні Євросоюз відкрито зафіксував рішення про відкриття для Грузії європейської перспективи,

– акцентував міністр.

Він нагадав, що практика виконання низки умов для надання статусу кандидата в члени ЄС не є чимось новим. Для прикладу, аналогічний досвід був раніше в Балтійських країн.

Президентка Зурабішвілі анонсувала нову "комісію"

Глава держави не стримувалася у своїй заяві, проте сказала, що це й провина самої Грузії. Тому одразу запропонувала створити в Грузії "комісію з реформ".

За її словами, це має бути спеціальним незалежним інститутом, який буде займатися виконанням умов для набуття країною статусу кандидата. Країна хоче досягнути цього ще до кінця 2022 року.

"Ви можете бути засмучені, я більше належу до категорії тих, хто злий… Факти не означають, що ми маємо опустити руки. У нас немає часу ні на скиглення, ні на розчарування, бо те, що сталося сьогодні, є попередженням… Це наша вина", – підсумувала лідерка Грузії.

Чому Грузії не хочуть надавати статус кандидата

Ще вночі до оголошення рішення Єврокомісії, анонімні джерела повідомили, що до Грузії можуть бути висунуті певні умови. 17 червня це підтвердила заява президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Вона сказала, що комісари рекомендують надати статус кандидата ЄС двом країнам Україні та Молдові.

Щодо Грузії вона лише сказала, що комісія "рекомендує надати європейську перспективу". Мовляв, у майбутньому вже будуть визначати, наскільки Грузія відповідає вимогам для надання статусу кандидата.

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