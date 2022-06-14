Цінності важливіші за зиск, – Подоляк

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк дорікнув Іраклію Гарібашвілі. Адже в такий час недоречно турбуватися чергою вступу до Євросоюзу.

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Ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет. Україна платить страшну ціну за вибір бути європейською демократією. Євросоюз платить велику ціну аби захистити західну цивілізацію. Бо цінності важливіші за зиск. А що важливіше для вас? Номер черги на кандидатство?
– наголосив Подоляк.

Що цьому передувало

На засіданні Ради Європи, яке відбудеться 23 – 24 червня, Україна та Молдова почують вердикт щодо надання їм статусу кандидата на вступ до ЄС. Водночас такий розвиток подій не влаштовує грузинського прем'єра. Гарібашвілі заявив, що його країна вже 9 років очікує на цей статус, тому, мовляв, першою має його отримати.

"Коли кажуть, що Україна в стані війни й через це їй має бути надано статус, перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу",– заявив глава грузинського уряду.

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