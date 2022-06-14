Ценности важнее выгоды, – Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк упрекнул Ираклию Гарибашвили. Ведь в такое время неуместно беспокоиться поочередно вступления в Евросоюз.

Показательным будет только голосование, – политолог о получении статуса кандидата в ЕС для Украины

Никто не записывается в очередь насмерть от российских ракет. Украина платит ужасную цену за выбор быть европейской демократией. Евросоюз платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию. Ибо ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди кандидатов?
– подчеркнул Подоляк.

Что этому предшествовало

На заседании Совета Европы, которое состоится 23-24 июня, Украина и Молдова услышат вердикт о предоставлении им статуса кандидата на вступление в ЕС. В то же время, такое развитие событий не устраивает грузинского премьера. Гарибашвили заявил, что его страна уже 9 лет ожидает этого статуса, поэтому, мол, первой должна его получить.

"Когда говорят, что Украина в состоянии войны и поэтому ей должен быть предоставлен статус, извиняюсь, если предоставление статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса",– заявил глава грузинского правительства.

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