Президент Владимир Зеленский заявил, что второй за 2 месяца личный визит фон дер Ляен в Киев свидетельствует, какой весома ее личная роль в поддержке Украины и совместной борьбы за свободу. Украинский лидер поблагодарил за поддержку.

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Зеленский подчеркнул, что сейчас решающее время не только для Украины, но и для Евросоюза. Сейчас решается, каким будет и будет ли вообще будущее объединенной Европы.

Россия хочет, чтобы Европа была расколота и слаба. Зеленский подчеркнул, что мишенью для страны-оккупантки есть вся Европа. Тем временем Украина – только первый этап в этой агрессии

Президент добавил, что положительный ответ ЕС на украинскую заявку на членство – может стать ответом, есть ли будущее в целом у европейского проекта. Зеленский подчеркнул: украинский народ уже внес очень большой вклад в защиту европейских ценностей.

Кроме того, украинцы доказали: государственные и общественные институции в Украине остаются устойчивыми, а украинцы полностью интегрированы в европейское пространство. Между тем, абсолютное большинство европейцев уже считает Украину частью европейской семьи.

"И это справедливо. Признание на политическом уровне такой реальности мы очень ожидаем уже 23-24 июня, когда должно состояться историческое для нас заседание Европейского совета", - заявил Зеленский.

Заявление фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии призналась, что тронута силой и стойкостью украинцев. Они смело отстаивают свою страну в таких сложных условиях. Тем временем в Киев возвращается жизнь. Люди отстраивают мосты, разбирают завалы.

Она отметила, что Еврокомиссия работает над Платформой восстановления Украины. В этом вопросе фиксируют большой энтузиазм.

Для того, чтобы поддержать восстановление Украины, заинтересованы:

страны – члены ЕС;

другие партнеры Украины;

международные финансовые институты;

гражданское общество;

Люди;

бизнес.

Кроме того, в ЕС поражены и высоко ценят цифровизацию на всех уровнях в Украине. В то же время впереди еще есть работа.

Страна сейчас в войне, вы сосредотачиваете все усилия на том, чтобы преодолеть эту страшную войну. С помощью восстановления мы хотим посмотреть, как будем двигаться в будущем,

– заявила фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что уже многое сделано для обеспечения верховенства права. Следует еще дополнительно усилить законодательство, касающееся борьбы с коррупцией.

По словам фон дер Ляен, страна показывает хорошие результаты, которые нужно усилить. Это все обсудили на рабочей сессии. Европейская комиссия готовит свои рекомендации.

"Украинцы доказали свою мотивацию"

Фон дер Ляен заметила, что до конца следующей недели Европейская комиссия должна завершить обсуждение вопроса предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Направление движения – известное. Это очень заслуженное направление.

Президент Еврокомиссии отметила, что усилия Украины и ее решительность очень ценят. Люди доказали свою мотивацию. Фон дер Ляен подчеркнула: вместе смогут преодолеть эту зверскую войну и отстроят прекрасную Украину. Свое выступление политика завершила словами "Слава Украине".

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