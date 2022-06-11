Россия уже откровенно и открыто заявляет, что ее план – это полный захват Украины и уничтожение всего украинского. Некоторые мировые политики по каким-то непостижимым причинам до сих пор верят в то, что кафиров можно убедить прекратить войну и возместить ущерб с помощью цивилизованного диалога.
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Война России против Украины – это глобальный процесс
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла", подчеркнул, что война российских оккупантов против Украины касается всего мира. Россия бросила вызов всем возможным международному праву и глобальной безопасности. Соответственно, ее преступление возбудило многие мировые процессы и будет иметь глобальные последствия.
Также он напомнил всем, что отважные воины ВСУ сражаются с врагом на своей земле и стремятся выгнать его из своего дома. Планы пересекать признанные на международном уровне границы Украины и наступление на Россию наши героические военные не планировали и не планируют.
Зеленский подчеркнул, что любой диалог с агрессором – безрезультатный, поэтому подобные шаги – это просто пустая трата времени.
"Серой" зоны больше нет. Если вы поддерживаете мир, вы помогаете Украине. Если вы поддерживаете войну – вы находите пути взаимопонимания с Россией. Миру нужно проявить четкую позицию и поставить Россию, ее руководство на их место. А их место – на их территории,
– сказал президент.
Война России против Украины: последние новости
- Российские кафиры начали выдавать российские паспорта на оккупированных территориях Херсонской области. Правда, большими успехами захватчики похвастаться не могут - несмотря на то, что без этого "документа" выжить на оккупированной земле крайне тяжело, паспорт России взяли только 23 человека.
- Украина проводит активную работу над будущими гарантиями безопасности. Как сообщил президент Владимир Зеленский, над документом наши дипломаты и чиновники работают вместе со странами "большой семерки".