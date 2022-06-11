Росія вже відверто та відкрито заявляє про те, що її план – це повне захоплення України та знищення всього українського. Деякі світові політики з якихось незбагненних причин досі вірять в те, що окупантів можна переконати припинити війну та відшкодувати збитки за допомогою цивілізованого діалогу.

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Війна Росії проти України – це глобальний процес

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Азійському саміті з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" підкреслив, що війна російських окупантів проти України стосується всього світу. Росія кинула виклик усім можливими міжнародного права та глобальній безпеці. Відповідно, її злочин порушив багато світових процесів та буде мати глобальні наслідки.

Також він нагадав усім, що відважні воїни ЗСУ б'ються з ворогом на своїй землі, і прагнуть вигнати його зі свого дому. Планів перетинати визнаних на міжнародному рівні кордонів України та здійснювати наступ на Росію наші героїчні військові не планували та не планують.

Зеленський наголосив, що будь-який діалог з агресором – безрезультатний, тому подібні кроки – це просто марна трата часу.

"Сірої" зони більше немає. Якщо ви підтримуєте мир – ви допомагаєте Україні. Якщо ви підтримуєте війну – ви знаходите шляхи порозуміння з Росією. Світу треба проявити чітку позицію та поставити Росію, її керівництво на їх місце. А їх місце – на їхній території,

– сказав президент.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти почали видавати російські паспорти на окупованих територіях Херсонської області. Щоправда, великими успіхами загарбники похизуватися не можуть – попри те, що без цього "документа" вижити на окупованій землі вкрай важко, паспорт Росії наразі взяли лише 23 людини.

Україна проводить активну роботу над майбутніми гарантіями безпеки. Як повідомив президент Володимир Зеленський, над документом наші дипломати та посадовці працюють разом з країнами "великої сімки".

Дивіться відео виступу Володимира Зеленського на Азійському саміті з безпеки