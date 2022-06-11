Це рішення окупантів є цілком свідоме. Адже після цього вони будуть переконувати світ, що "прийшли захищати своїх людей", показуючи їм тих самих осіб, які й погодилися взяти російський "аусвайс". Хоча не завжди це рішення є добровільним – інколи без російського "папірчика" вижити на окупованих територіях неможливо в буквальному значенні цього слова.

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Так було й у 2014 році, коли примусову паспортизацію провели в Криму. Російські паспорти видали усім жителям півострова навіть без їхньої на те згоди. Дещо згодом російські паспорти видали й на окупованій частині Донбасу. В Україні цей процес назвали "примусовою русифікацією".

В 2022 році тепер видають паспорти на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Для цього російський диктатор навіть підписав спеціальний "закон", який спрощує "процедуру отримання російського громадянства".

Перші російські паспорти жителям окупованих Запоріжжя та Херсонщини почали видавати 11 червня. Гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов заявив, що російський паспорт вирішили отримати 70 тисяч осіб. Але скільки з них реально отримали – невідомо, пропагандисти про це вирішили промовчати.

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Та як приклад можна навести Херсон. Тут також окупанти анонсували видачу російських паспортів. І пропагандисти знімали відео про "черги українців, які хочуть отримати російське громадянство". Традиційно це виявилося фейком – за "паспортні черги" вони видали людей, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою.

Тож не дивно, що в Херсоні в перший день за російським паспортом прийшло лише 23 людини. Це у місті, де до початку війни проживало близько 280 тисяч осіб.

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