Это решение кафиров вполне сознательное. Ведь после этого они будут убеждать мир, что "пришли защищать своих людей", показывая им тех же лиц, которые и согласились взять российский "аусвайс". Хотя не всегда это решение добровольно – иногда без российской "бумажки" выжить на оккупированных территориях невозможно в буквальном смысле этого слова.

Заслуживающие внимания Оккупанты на Запорожье прямо на дороге забирают автомобили у людей

Так было и в 2014 году, когда принудительную паспортизацию провели в Крыму. Российские паспорта выдали всем жителям полуострова даже без их согласия. Спустя некоторое время российские паспорта выдали и на оккупированной части Донбасса. В Украине этот процесс назвали "принудительной русификацией".

В 2022 году теперь выдают паспорта на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Для этого российский диктатор даже подписал специальный "закон", упрощающий "процедуру получения российского гражданства".

Первые российские паспорта жителям оккупированных Запорожья и Херсона начали выдавать 11 июня. Гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российский паспорт решил получить 70 тысяч человек. Но сколько из них реально получили, неизвестно, пропагандисты об этом решили промолчать.

В то же время В России свернули выдачу электронных паспортов из-за нехватки пластика и чипов

Но в качестве примера можно привести Херсон. Здесь также кафиры анонсировали выдачу российских паспортов. И пропагандисты снимали видео о "очередях украинцев, желающих получить российское гражданство". Традиционно это оказалось фейком – за "паспортные очереди" они выдали людей, стоявших в очереди за гуманитарной помощью.

Неудивительно, что в Херсоне в первый день за российским паспортом пришло только 23 человека. Это в городе, где до начала войны проживало около 280 тысяч человек.

У "Действия" будут новые функции – детали узнавайте на видео