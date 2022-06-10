Об этом сообщил 24 канала корреспондент из Запорожья. Он рассказал, что кафиры реанимировали уже забытую всеми украинцами государственную автоинспекцию, чтобы еще больше грабить гражданских.

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Оккупанты реанимировали ГАИ

По его словам, сразу же вылезли бывшие "гаишники". В то же время журналист подчеркнул, что упоминаются конкретные фамилии бывших сотрудников госавтоинспекции, которые любили собирать деньги на путях.

Теперь эти коллаборанты – бывшие гаишники – не только собирают деньги у украинцев на путях на временно оккупированных территориях. Они могут запросто отобрать автомобиль и водительское удостоверение.

Об этой мерзости описывают конкретный случай. Позавчера, 8 июня, они отняли машину. В то же время протокол даже не составляли – прямо на дороге забрали частный автомобиль,

– рассказал журналист.

Как рассказал журналист, коллаборанты конфисковали авто, поскольку водитель ехал не по правой полосе движения, а по левой. Известно, что правила дорожного движения требуют двигаться по правой полосе движения, не занимая левую, чтобы не создавать препятствий для других.

Конфискация и системные поборы

Кроме того, по словам журналиста, у мужчины забрали также водительское удостоверение – псевдоинспекторы сказали ему, чтобы тот приезжал к ним на пересдачу. Можно себе представить, какую сумму денег необходимо будет выложить за такую "пересдачу".

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Оккупанты успешно реанимировали на путях на временно оккупированных Россией территориях Украины дорожный контроль, о котором уже давно забыли – с системными поборами денег и изъятием машин, – отметил журналист.

Удаление оставленных украинцами авто

Также журналист рассказал, что один из коллаборантов, владеющий автомобильной стоянкой на территории Мелитополя, начал самовольно распоряжаться чужим имуществом. Отмечается, что на этом паркинге оставили свои авто люди, которые, вероятно, уже выехали из города.

Коллаборант увидел, что на машинах никто долго не ездит, и решил немного заработать – он дал "наводку" на эти авто оккупационные власти, которые не стали медлить.

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"Они пришли и изъяли автомобили, принадлежавшие гражданам Украины, для своих нужд. То есть, к сожалению, грабеж продолжается, и, вероятно, будет продолжаться в больших масштабах", – подытожил корреспондент.

Журналист рассказал о циничных грабежах людей на оккупированных территориях: смотрите видео



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