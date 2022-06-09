Россияне ищут помещение для моргов, чтобы хранить там тела своих погибших
Для этого во временно оккупированном Мелитополе занимаются поиском дополнительных морозильных камер и промышленных холодильников. Ранее они переоборудовали в морг местный мясокомбинат, но он уже переполнен и не может вместить еще больше тел россиян.
К теме Россияне готовят псевдореферендум в Мелитополе: зачем им коллаборант Данильченко
По информации Главного управления разведки, 6 июня российские военные осматривали местное предприятие "Арон-М", в том числе их интересовали холодильные камеры. Они их удовлетворили, поэтому россияне решили переоборудовать помещение в очередной морг. Руководителям компании сообщили, что их помещение будут временно использовать "на безвозмездной основе для хранения тел погибших военнослужащих".
В украинской разведке также сообщили, что сейчас в Мелитополь активно свозят трупы россиян, погибших во время боев в направлении Пологи - Гуляйполе.
Стоит заметить, что российским захватчикам нужно где-то хранить большое количество не только из-за того, что они терпят безумные потери. Это также связано с тем, что власти страны-агрессорки скрывают реальное положение дел и масштабы тех же потерь от своих граждан. Поэтому кафиры отправляют тела погибших в Россию "дозировано", поэтому этот процесс максимально растягивается во времени.
Актуальные потери врага в войне с Украиной
По состоянию на 9 июня в Украине погибло уже около 31 700 вражеских военных . 200 из них – ликвидировали за минувшие сутки. Кроме огромного количества "200-х" кафиров, украинские военные уничтожили еще и сотни единиц их военной техники:
- танков – 1398,
- боевых бронированных машин – 3438,
- артиллерийских систем – 711,
- реактивных систем залпового огня – 213,
- средств противовоздушной обороны – 96,
- самолетов – 212,
- вертолетов – 178,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 562,
- крылатых ракет – 125,
- кораблей и катеров – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2421,
- специальной техники – 53.
Обратите внимание – россияне окончательно отказались от поиска погибших в Мариуполе: смотрите видео