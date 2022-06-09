Росіяни шукають приміщення для моргів, аби зберігати там тіла своїх загиблих

Для цього у тимчасово окупованому Мелітополі займаються пошуком додаткових морозильних камер та промислових холодильників. Раніше вони переобладнали у морг місцевий м'ясокомбінат, але той уже переповнений та не може вмістити ще більше тіл росіян.

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За інформацією Головного управління розвідки, 6 червня російські військові оглядали місцеве підприємство "Арон-М", зокрема їх цікавили холодильні камери. Вони їх задовольнили, тож росіяни вирішили переобладнати приміщення у черговий морг. Керівникам компанії повідомили, що їхнє приміщення тимчасово використовуватимуть "на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців".

В українській розвідці також повідомили, що зараз до Мелітополя активно звозять трупи росіян, що загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе.

Варто зауважити, що російським загарбникам потрібно десь зберігати велику кількість не лише через те, що вони зазнають шалених втрат. Це також пов'язано з тим, що влада країни-агресорки приховує реальний стан справ та масштаби тих самих втрат від своїх громадян. Через це окупанти відправляють тіла загиблих до Росії "дозовано", тож цей процес максимально розтягується у часі.

Актуальні втрати ворога у війні з Україною

Станом на 9 червня в Україні загинуло вже близько 31 700 ворожих військових. 200 з них – ліквідували за минулу добу. Окрім величезної кількості "200-х" окупантів, українські військові знищили ще й сотні одиниць їхньої військової техніки:

танків – 1398,

бойових броньованих машин – 3438,

артилерійських систем – 711,

реактивних систем залпового вогню – 213,

засобів протиповітряної оборони – 96,

літаків – 212,

гелікоптерів – 178,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 562,

крилатих ракет – 125,

кораблів та катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2421,

спеціальної техніки – 53.

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