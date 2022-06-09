Росіяни готують псевдореферендум у Мелітополі
В цьому місті Запоріжжя неодноразово було підтверджено випадки насильницьких дій щодо цивільного населення тощо. Зараз же окупаційна влада Мелітополя вирішила влаштувати псевдореферендум. Про це свідчить оперативна обстановка на південно-східному напрямку від Сил оборони Запорізького краю.
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Так, в місті вже почали підготовку до цього псевдореферендуму. Він буде відбуватися з нагоди приєднання до "країни зла".
Для чого окупантам колаборантка Данильченко
Пропагандистські канали опублікували заяву псевдо мера-колаборанта Мелітополя Галини Данильченко. Ймовірно, вони містили підтримку таких рішень.
Колаборантка забула що вона лише ворожа прислуга, а влада міста належить місцевим жителям,
– підкреслили у відомстві.
В Силах оборони Запорізького краю додали, що населення Мелітополя вважає дещо інше щодо проведення такого заходу. І це неодноразово підтверджувалося діями патріотів Мелітополя.
Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться відео
Запорізький напрямок: останні дані
- Оперативна обстановка на південно-східному напрямку змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони продовжують тримати рубежі та боронити нашу землю від російського окупанта.
- Основні зусилля ворог зосереджував на утриманні захоплених територій, вогневому ураженні позицій наших військ, посиленні окремих напрямків людськими ресурсами та проведенні ротацій особового складу наявних підрозділів, розосереджені підрозділів з метою уникнення вогневого ураження від підрозділів наших військ.
- Також ворог досконалював інженерне обладнання ліній оборони, проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА у окремих районах.
- Російські терористичні війська продовжують цинічно порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни. Росіяни здійснили обстріли по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах міста Оріхів, Гуляйполе та села Червоне.
- На тимчасово зайнятих противником територіях продовжується проведення протиправних дій стосовно місцевого населення. Продовжують здійснювати інформаційно-психологічний вплив на громадян, розповсюджуючи брехливу пропаганду.
- Внаслідок російських артилерійських ударів в селі Новоданилівка, Пологівського району отримав мінно-вибухове поранення місцевий чоловік. Зазнали пошкоджень цивільні об'єкти інфраструктури міста Оріхів та Гуляйполе, пошкодження отримали більше десяти об'єктів, одна людина отримала тяжкі травми.
- Російські "дикуни" на тимчасово зайнятих територіях продовжують займатися мародерством.
- Тимчасово непідконтрольними територіями області залишаються населені пункти: Бердянського району, Мелітопольського району, Василівського району, Пологівського району (окрім міста Оріхів та Гуляйполе).
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