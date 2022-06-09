Росіяни готують псевдореферендум у Мелітополі

В цьому місті Запоріжжя неодноразово було підтверджено випадки насильницьких дій щодо цивільного населення тощо. Зараз же окупаційна влада Мелітополя вирішила влаштувати псевдореферендум. Про це свідчить оперативна обстановка на південно-східному напрямку від Сил оборони Запорізького краю.

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Так, в місті вже почали підготовку до цього псевдореферендуму. Він буде відбуватися з нагоди приєднання до "країни зла".

Для чого окупантам колаборантка Данильченко

Пропагандистські канали опублікували заяву псевдо мера-колаборанта Мелітополя Галини Данильченко. Ймовірно, вони містили підтримку таких рішень.

Колаборантка забула що вона лише ворожа прислуга, а влада міста належить місцевим жителям,

– підкреслили у відомстві.

В Силах оборони Запорізького краю додали, що населення Мелітополя вважає дещо інше щодо проведення такого заходу. І це неодноразово підтверджувалося діями патріотів Мелітополя.

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться відео

Запорізький напрямок: останні дані

Оперативна обстановка на південно-східному напрямку змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони продовжують тримати рубежі та боронити нашу землю від російського окупанта.

Основні зусилля ворог зосереджував на утриманні захоплених територій, вогневому ураженні позицій наших військ, посиленні окремих напрямків людськими ресурсами та проведенні ротацій особового складу наявних підрозділів, розосереджені підрозділів з метою уникнення вогневого ураження від підрозділів наших військ.

Також ворог досконалював інженерне обладнання ліній оборони, проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА у окремих районах.

Російські терористичні війська продовжують цинічно порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни. Росіяни здійснили обстріли по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах міста Оріхів, Гуляйполе та села Червоне.

На тимчасово зайнятих противником територіях продовжується проведення протиправних дій стосовно місцевого населення. Продовжують здійснювати інформаційно-психологічний вплив на громадян, розповсюджуючи брехливу пропаганду.

Внаслідок російських артилерійських ударів в селі Новоданилівка, Пологівського району отримав мінно-вибухове поранення місцевий чоловік. Зазнали пошкоджень цивільні об'єкти інфраструктури міста Оріхів та Гуляйполе, пошкодження отримали більше десяти об'єктів, одна людина отримала тяжкі травми.

Російські "дикуни" на тимчасово зайнятих територіях продовжують займатися мародерством.

Тимчасово непідконтрольними територіями області залишаються населені пункти: Бердянського району, Мелітопольського району, Василівського району, Пологівського району (окрім міста Оріхів та Гуляйполе).

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