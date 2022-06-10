Про це повідомив 24 каналу кореспондент із Запоріжжя. Він розповів, що окупанти реанімували вже забуту всіма українцями державну автоінспекцію, аби ще більше грабувати цивільних.

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Окупанти реанімували ДАІ

За його словами, одразу ж повилізали колишні "даішники". Водночас журналіст наголосив, що згадуються конкретні прізвища колишніх співробітників державтоінспекції, які любили збирати гроші на шляхах.

Тепер ці колаборанти – колишні "даішники" – не тільки збирають гроші в українців на шляхах на тимчасово окупованих територіях. Вони можуть запросто відібрати автівку та посвідчення водія.

Про цю мерзоту описують конкретний випадок. Позавчора, 8 червня, вони відібрали машину. Водночас протоколу навіть не складали – просто на дорозі забрали приватну автівку,

– розповів журналіст.

Як розповів журналіст, колаборанти конфіскували авто, оскільки водій їхав не правою смугою руху, а лівою. Відомо, що правила дорожнього руху вимагають рухатись правою смугою руху, не займаючи ліву, аби не створювати перешкод для інших.

Конфіскація та системні побори

Крім того, за словами журналіста, у чоловіка забрали також посвідчення водія – псевдоінспектори сказали йому, аби той приїжджав до них на перездачу. Можна собі тільки уявити, яку суму грошей необхідно буде викласти за таку "перездачу".

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Окупанти успішно реанімували на шляхах на тимчасово окупованих Росією територіях України дорожній контроль, про який вже давно забули – із системними поборами грошей, та вилученням машин, – зазначив журналіст.

Вилучення залишених українцями авто

Також журналіст розповів, що один з колаборантів, який має автомобільну стоянку на території Мелітополя, почав самовільно розпоряджатися чужим майном. Зазначається, що на цьому паркінгу залишили свої авто люди, які ймовірно вже виїхали з міста.

Колаборант побачив, що на машинах ніхто тривалий час не їздить, і вирішив трохи заробити – він дав "наводку" на ці авто окупаційній владі, яка не стала баритися.

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"Вони прийшли й вилучили автомобілі, які належали громадянам України, для своїх потреб. Тобто, на жаль, грабунок триває, і, вірогідно, триватиме у великих масштабах", – підсумував кореспондент.

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