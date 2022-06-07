Актуальну інформацію з цього напрямку повідомили в оперативному командуванні "Південь". Там розповіли, що відбувалос на Херсонщині за час окупації.

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Вилучали транспорт, обстрілювали й палили

Збройні Сили України нещодавно в Херсонській області здійснювали певні контрнаступальні дії. Вдалось звільнити кілька населених пунктів навіть. Відповідно тепер відкривається правда про звірства росіян там.

Українські військові стверджують, що за час окупації населених пунктів Херсонщини, російські окупанти вилучали в цивільного населення весь транспорт, який тільки могли знайти. Коли відступали, то деякий забирали з собою, а інший обстрілювали та спалювали.

"Ці нелюди залишили після себе слід гарі, який ще досить довго буде відчутний на українській землі. Пам'ятаймо, український народ так просто не залякати, агресор не зможе вистояти проти сили та мужності наших героїв", – запевняють воїни.

Обурливі дії росіян на Херсонщині

Здавалося б, що російським окупантам вже нема куди нижче опускатись, але ж ні. Їхні вчинки щоразу шокують все більше й більше. Місцеве населення Херсонщини не підтримує загарбників. Тому вони навіть змушені платити гроші, щоб люди брали російські паспорти. Але навіть це не заохочує людей. Попри винагороду, місцеві мешканці масово саботують отримання російського громадянства. Люди не хочуть жити під російськими прапорами.

Служба безпеки України перехоплювала розмову двох російських окупантів на території тимчасово окупованої Херсонщини. Вони готові виконувати будь-який наказ свого командування щодо мирних українців. Зокрема, на блокпостах окупованої Херсонщини загарбникам дозволили розстрілювати цивільних. ТОму вони не бачать для цих злочинів жодних перепон.

Через окупацію територій у південних регіонах нелегко стало жити й місцевим фермерам. На Херсонщині їм уже прямо погрожують російські окупанти. Активісти розповідають, що фермери справді піддаються тортурам та викраденням із боку російських загарбників. Окупанти викрадають фермерів, також крадуть їхню техніку та врожай.

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