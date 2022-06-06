Російська армія – це зграя нелюдів, яка готова виконувати будь-які злочинні накази. Росіяни готові без жодних питань стріляти в мирних українців просто тому, що ті "можуть видатися підозрілими".

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Росіяни готові виконувати наказ та вбивати мирних українців

Служба безпеки України перехопила розмову двох російських окупантів на території тимчасово окупованої Херсонщини. Їхній цинізм та підлість просто шокують – вони готові виконувати будь-який наказ свого командування щодо мирних українців. У їхніх головах просто відсутня будь-яка інформація про людяність.

Мені сказали: якщо підозріла особа – без розмов спалювати на**й. У мене наказ від майора такий: з'являється машина чи фура, або що інше з яблуками, дивишся, питаєш: "Що везеш?". Якщо людина підозріла – є**шить без розмов,

– розповідає окупант з позивним Сєдой.

У його співрозмовника не виникає абсолютно жодної реакції адекватної людини – він просто мугикнув та спитав, з якої сторони буде їхати цивільна автівка та хто перший буде її розстрілювати.

Російські окупанти вже навіть не приховують скоєння воєнних злочинів в Україні. Росіяни приймають накази командування про так звану "зачистку" – знищення всього мирного населення, окрім дівчат та дітей – з великою радістю. Для них вбивство беззбройних мирних українців – це розвага та помста за життя, якого у їхній дикій, недолугій та ізольованій країні не побачать вже десятки поколінь.

Російська армія давно вже довела, що їхня головна мета – вбивство та грабунки мирних українців, які підтримує їх недалекий, обмежений та безхребетний народ.

Війна Росії проти України: коротко про головне

У Генштабі повідомили, що битва за Сєвєродонецьк досі триває, ЗСУ контролюють ситуацію, а також не дають ворогу захопити трасу Лисичанськ – Бахмут.

Росіяни далі намагаються атакувати на Харківщині. Нашим захисникам та захисницям вдалося відбити атаку ворога біля Довгенького.

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