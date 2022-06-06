Про це мовиться в актуальному звіті Генерального штабу Збройних Сил України станом на вечір 6 червня.

Важливо Росіяни будують понтонно-залізничну переправу у Харківській області, – "Схеми"

Внаслідок злагоджених дій наших бійців окупанти зазнали суттєвих втрат і відступили.

Яка ситуація на Харківщині: головне

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій в прикордонних районах на північ від міста Харкова. Ремонтно-відновлювальні підрозділи ворога ведуть роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Оскіл в районі залізничної станції Куп'янськ-Вузловий.

На Харківському напрямку ворог веде оборонні бої з метою стримування просування підрозділів Сил оборони до державного кордону та утримання контролю над автошляхом Бєлгород – Куп'янськ. У районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак росіяни провели дистанційне мінування ділянок місцевості.

За добу 5 червня окупанти обстріляли житлові будинки, авто та критичну інфраструктуру на Харківщині. Як наслідок – загинули 3 людей. Російські війська обстріляли не лише область, а й саме місто Харків. Там, на щастя, обійшлося без постраждалих.

ЗСУ відбили 7 атак ворога

Протягом 5 червня Збройні Сили України відбили 7 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

Унаслідок цього знищено:

4 танки;

3 артилерійських системи;

8 бойових броньованих машин;

3 одиниці автомобільної техніки.

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

Росіяни нещадно обстрілюють Донбас

Найскладнішою ситуація залишається на Донбасі. Російські окупанти зосереджують всі свої зусилля на тому, щоб не лише захопити Донеччину та Луганщину, а повністю знищити їх.

За добу 6 червня росіяни обстріляли 22 населені пункти Донбасу. Як наслідок, загинули щонайменше 8 мирних жителів.

Внаслідок обстрілів російських військ зруйновані та пошкоджені 56 цивільних об'єктів, серед яких є здебільшого житлові будинки. В Авдіївці ще й будівля лікарні і два приміщення швидкої медичної допомоги.