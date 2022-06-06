Будівництво відбувається поблизу селища Куп'янськ-Вузловий. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs від 3 червня, які отримали журналісти програми "Схеми".

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Понтонна переправа росіян на Харківщині

Супутник Planet Labs зафіксував будівництво російськими окупантами понтонно-залізничної переправи через річку Оскіл, на південь від селища Куп'янськ-Вузловий. На знімку видно, що загарбники ще не завершили зведення конструкції, а роботи ведуться з обох берегів Осколу.

Понтонну переправу окупанти зводять з двох берегів річки / Фото Planet Labs / "Схеми"

Крім того, окупанти також розпочали прокладати там дорогу. Поряд з місцем зведення переправи видно будівельну техніку. Військова техніка загарбників тим часом розташована на одному з берегів річки, "захована" біля дерев.

Будівельна та військова техніка росіян неподалік від переправи / Фото Planet Labs / "Схеми"

Журналісти "Схем" проаналізували супутникові знімки місцевості й за минулі дати. Станом на 26 травня жодних ознак будівельних робіт не було, а вперше вони з'явились 30 та 31 травня.

Знімки місцевості у різні дати / Фото Planet Labs / "Схеми"

Для чого росіянам ця переправа

Вранці 6 червня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Слобожанському напрямку ворог намагається підтримати наступальні дії й посилено відновлює транспортну інфраструктуру – зокрема, зводить понтонно-залізничні переправи на тимчасово окупованих територіях регіону.

Переправа через Оскіл веде до регіональної траси Р-79, що тягнеться від російського кордону у напрямку окупованого міста Ізюм. На цьому відтинку фронту, за даними Генштабу, тривають запеклі бої.

Окупанти хочуть підсилитись на Слобожанському напрямку / Фото Planet Labs / "Схеми"

Військовий експерт та координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець 1 червня повідомляв про перекидання у Куп'янськ-Вузловий "свіжої" БТГр повітряно-десантних військ росіян. За його словами, йдеться про близько 52 одиниці військової техніки, зокрема:

10 танків;

20 бойових машин десанту;

5 самохідних артилерійських установок;

15 автомобілів та спеціального транспорту;

2 зенітних ракетних комплекси "Бук-М1".

Нагадаємо, що Куп'янськ, якому підпорядковується селище Куп'янськ-Вузловий, окупанти захопили ще у перші дні повномасштабного вторгнення. 27 лютого мер Куп'янська Геннадій Мацегора заявив, що провів перемовини з військовими російської армії й здав їм місто буцімто через погрози збройного нападу.

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