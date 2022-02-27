Цього "чоловіка" (а тепер тільки так, у лапках, можна про нього писати) обрали від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" у 2020 році. Що ж, запитань до цієї партії та її депутатів виникає дедалі більше.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Мер Куп'янська Харківської області Мацегора зрадив Україну

Україна втратила місто у Харківській області – Куп'янськ. А все тому, що місцева влада не організувала (та, вочевидь, і не мала такого наміру) опору російським окупантам.

Україна протистоїть агресії Кремля. Але, на жаль, є й зрадники – які стояти не хочуть. Таким виявився і мер Куп'янська Генадій Мацегора.

Він записав відео, у якому відкрито визнав, що віддав місто росіянам.

Ба більше, віддав їм у користування комунальну техніку.

Тож зараз ворог за сприяння "міського голови" укріплює свої позиції на українській землі. А Мацегора тим часом ще й розселяє їх у гуртожитках – вони ж, бідненькі, втомилися. Поспати мають.

І навряд чи Мацегора простежить, щоб вони заснули вічним сном.

Тут доречно нагадати, що Генадія Мацегору мером міста обрали у 2020 році від абсолютно проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя". Без коментарів.

Докази зради від самого Мацегори – у відео:

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