Этого "мужчину" (а теперь только так, в кавычках, можно о нем писать) избрали от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в 2020 году. Что ж, вопросов этой партии и ее депутатам возникает все больше.

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Мэр Купянска Харьковской области Мацегора изменил Украине

Украина потеряла город в Харьковской области – Купянск. А все потому, что местные власти не организовали (и, очевидно, и не имели такого намерения) сопротивление российским оккупантам.

Украина противостоит агрессии Кремля. Но, к сожалению, есть и предатели, которые стоять не хотят. Таким оказался и мэр Купянска Геннадий Мацегора.

Он записал видео, в котором открыто признал, что отдал город россиянам.

Более того, отдал им в пользование коммунальную технику.

Сейчас враг при содействии "городского головы" укрепляет свои позиции на украинской земле. А Мацегора тем временем еще и расселяет их в общежитиях – они же, бедненькие, устали. Поспать должны.

И вряд ли Мацегора проследит, чтобы они уснули вечным сном.

Здесь уместно напомнить, что Геннадия Мацегору мэром города избрали в 2020 году от абсолютно пророссийской партии "Оппозиционная платформа – При жизни". Без комментариев.

Доказательства предательства от самого Мацегоры – в видео: