Строительство происходит вблизи поселка Купянск-Узловой. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs от 3 июня, полученные журналистами программы "Схемы".

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Понтонная переправа россиян в Харьковской области

Спутник Planet Labs зафиксировал строительство российскими оккупантами понтонно-железнодорожной переправы через реку Оскол, к югу от поселка Купянск-Узловой. На снимке видно, что захватчики еще не завершили строительство конструкции, а работы ведутся с обоих берегов Оскола.

Понтонную переправу кафиры возводят с двух берегов реки / Фото Planet Labs / Схемы

Кроме того, кафиры также начали прокладывать там дорогу. Наряду с местом возведения переправы видна строительная техника. Военная техника захватчиков между тем расположена на одном из берегов реки, "спрятана" у деревьев.

Строительная и военная техника россиян неподалеку от переправы / Фото Planet Labs / "Схемы"

Журналисты "Схем" проанализировали спутниковые снимки местности и за прошедшие даты. На 26 мая никаких признаков строительных работ не было, а впервые они появились 30 и 31 мая .

Снимки местности в разные даты / Фото Planet Labs / "Схемы"

Зачем россиянам эта переправа

Утром 6 июня в Генштабе ВСУ сообщали , что на Слобожанском направлении враг пытается поддержать наступательные действия и усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру – в частности, строит понтонно-железнодорожные переправы на временно оккупированных территориях региона.

Переправа через Оскол ведет к региональной трассе Р-79 , простирающейся от российской границы в направлении оккупированного города Изюм. На этом отрезке фронта, по данным Генштаба, продолжаются ожесточенные бои.

Оккупанты хотят усилиться на Слобожанском направлении / Фото Planet Labs / "Схемы"

Военный эксперт и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец 1 июня сообщал о опрокидывании в Купянск-Узловой "свежей" БТГр воздушно-десантных войск россиян. По его словам, речь идет о около 52 единицах военной техники, в частности:

10 танков;

20 боевых машин десанта;

5 самоходных артиллерийских установок;

15 автомобилей и специального транспорта;

2 зенитных ракетных комплекса "Бук-М1".

Напомним, что Купянск, которому подчиняется поселок Купянск-Узловой, кафиры захватили еще в первые дни полномасштабного вторжения. 27 февраля мэр Купянска Геннадий Мацегора заявил , что провел переговоры с военными русской армии и сдал им город якобы из-за угроз вооруженного нападения.

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