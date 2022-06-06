Об этом говорится в актуальном отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на вечер 6 июня.

Важно Россияне строят понтонно-железнодорожную переправу в Харьковской области, – Схемы

В результате слаженных действий наших бойцов кафиры понесли существенные потери и отступили.

Какая ситуация в Харьковской области: главное

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий в приграничных районах к северу от города Харькова. Ремонтно-восстановительные подразделения врага ведут работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные бои с целью сдерживания продвижения подразделений Сил обороны к государственной границе и контроля над автодорогой Белгород – Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак провел дистанционное минирование участков местности.

За сутки 5 июня российские оккупанты обстреляли жилые дома, авто и критическую инфраструктуру в Харьковской области. В результате погибли 3 человека. Российские оккупанты обстреляли не только область, но и город Харьков. Там, к счастью, обошлось без пострадавших.

ВСУ отбили 7 атак врага

В течение 5 июня Вооруженные Силы Украины отразили 7 атак врага на Донецком и Луганском направлениях.

В результате уничтожено:

4 танка;

3 артиллерийские системы;

8 боевых бронированных машин;

3 единицы автомобильной техники.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.

Россияне беспощадно обстреливают Донбасс

Самая сложная ситуация остается на Донбассе. Российские оккупанты сосредоточивают все свои усилия на том, чтобы не только захватить Донбасс и Луганщину, а полностью уничтожить их.

За сутки 6 июня россияне обстреляли 22 населенных пункта Донбасса. В результате погибли не менее 8 мирных жителей.

В результате обстрелов российских войск разрушены и повреждены 56 гражданских объектов, среди которых в основном есть жилые дома. В Авдеевке еще – здание больницы и два помещения скорой медицинской помощи.

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