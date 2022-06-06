За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, після нищівних ударів авіації та артилерії та заходу окупаційних військ у Сєвєродонецьк, особовому складу загарбників надали рознарядку невібірково знищувати мирних жителів під час міських боїв. Путінські ординці цей наказ сприйняли з радістю.

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Російські "Ваньки" вбивство цивільних українців сприймають як веселу розвагу та помсту за заможне життя.

Наказ знищувати всіх, хто старший за 18 років

Як стверджують в українських спецслужбах, доводячи до особового складу побажання вищого командування, офіцери розповідали про те, що кожен цивільний мешканець може становити для росіян небезпеку.

Жінки, старші за 18 років, за словами російського командування, "можуть бути снайперками та нацистками". Через це вони підлягають розстрілу на місці.

Так само окупанти мають знищувати під час наступу всіх чоловіків у віці від 18 до 55 років.

Дітей та пенсіонерів, як розповіли офіцери ЗС Росії своїм підлеглим, розстрілювати, за можливості, не потрібно. Але за вбивство цих категорій населення нікого не каратимуть.



Росіяни страчують цивільних за наказом власного командування / Скриншот з відео російських пропагандистів

Воєнні злочини вже ніхто не приховує

Крім того, пропагандисти, самі окупанти та їхнє командування вже фактично навіть не приховують того, що Росія скоює акт геноциду в Україні. Так, за останні кілька днів загарбники самі зняли на відео безліч доказів страт мирних жителів. Сплеск появи подібних фото та записів стався через нові умови для отримання бойових виплат – зйомки відповідних відеопідтверджень.

На численних записах росіяни показують тіла страчених цивільних та розповідають про те, що "вбили бійців ЗСУ, які перевдягнулися у цивільне".

Крім того, загарбники зовсім не змінили тактики свого просування по містах, які ще не повністю взяли під контроль. "Зачистками", за задумом генералітету, мали б займатися бійці поліцейських спецпідрозділів, однак вони бояться та відмовляються це робити. Через це вулицями Сєвєродонецька просуваються спочатку військовослужбовці ЗС Росії, а лише після них йдуть ОМОНівці та СОБРівці. У підвальні приміщення, де можуть переховуватися люди, загарбники спочатку кидають гранати. При цьому у квартирах росіяни гранати не застосовують, адже пошкоджене цінне майно немає сенсу мародерити.

Полонених вивозять на територію Росії

Разом із цим загарбникам передали побажання від генералітету про взяття в полон лише тих захисників України, які погодилися здатися. Керівники країни-агресорки вважають, що полонені українські військові можуть слугувати для них джерелом цінної інформації. Полонених росіяни вивозять до Росії. Де саме їх утримують, невідомо.