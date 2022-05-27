За даними джерел 24 каналу в розвідці, повномасштабний напад Росії мав на меті влаштувати геноцид та тотальне поневолення всіх українців. Згідно з документами, які були знайдені на Київщині наприкінці травня, російські військові проводили серйозний інструктаж щодо того, як спілкуватися з місцевим населенням.

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Судячи з пам'яток, загарбникам пояснювали, що вони захоплять Україну. Це означає лише одне – щонайменше командири окупаційних військ їхали зовсім не на навчання, а на завдання зі знищення нашої держави та нації.

Був наказ знищувати захисників України, мародерів та домашніх тварин

Як пояснюють у розвідці, більшість російських нелюдів могла бути не просто ознайомлена з планом дій та метою нападу, але й цілком вмотивовано їхала "вбивати укропів".

Перед вторгненням загарбники отримали настанови про те, яких фраз їм треба уникати у спілкуванні між собою та цивільним населенням. Аби зменшити негативне ставлення людей до себе. Так, замість термінів "ліквідували" та "пристрелили" стосовно захисників України, мародерів та домашніх собак окупантам наказали використовувати сполучення "проблему було вирішено".

Також загарбники мали казати людям "народ сам вирішить, як йому жити та кого обирати" замість пояснень про те, що на їх землю вже назавжди прийшла Росія – аби змістити вектор відповідальності країни-агресорки на місцеве населення.

Свою ж появу на українській території зі зброєю нелюди мали пояснювати тим, що вони "заміщують місцеву адміністрацію та поліцію для підтримання порядку".



Документи, які свідчать про те, що російські військові мали завдання захопити та знищити Україну / Фото джерел 24 каналу

Якийсь час "доведеться миритися з терміном "українці"

Окрім того, командування фактично вмовляло особовий склад примиритися з використанням термінів "Україна" та "українці" хоча б на якийсь час до "формування нового державного апарату". Тобто ніякого визнання суб'єктності нашої держави і не було як ні в кого з російських військових, так і у самої політичної верхівки.

Судячи з усього, росіяни мали відповідати пропагандистськими штампами на будь-які запитання цивільних, навіть попри відчуття ненависті до всіх українців та бажання їх вбити. Втім, згідно з даними розвідки, вже після перших днів війни загарбникам надійшов наказ за потреби чи бажання розстрілювати навіть жінок з дітьми. Мовляв, нема чого "церемонитися з укропами", особливо якщо вони не вітають чужу армію з квітами та всіляко допомагають ЗСУ вбивати окупантів.

Православними називалися навіть буряти

Окрім психологічно-пропагандистських штампів про "втечу поліції", "маріонеточну владу в Києві", російським солдатам наказали представлятися не як росіянам, а як православним. Буцімто згадка росіян може призвести до конфронтації з цивільними, тоді як образ православного залишається чистим та незаплямованим.



Російські окупанти мали методички з поясненнями, як пояснювати війну українцям / Фото джерел 24 каналу

Тобто фактично Путін збирався не просто захопити якусь умовну територію Донеччини чи Луганщини, а планував цілеспрямовано позбавити Україну державності. Кремлівський диктатор хотів змустити українців відмовитися від власної національної ідентичності, а російські військові цілком це усвідомлювали та жодним чином не відмовлялися виконувати злочинні накази.