За даними джерел 24 каналу в розвідці, у військкоматах півострова ситуація з весняним призовом виглядає достаньо важкою, адже терміновики масово ухиляються від служби в лавах ЗС Росії. Виконання призовних норм військкомами було достатньо важким ще й до початку повномасштабного вторгнення, але коли стало відомо, що Путін закидає у м'ясорубку терміновиків, ситуація загострилася.

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Вже у квітні, коли Кремль оголосив про початок призову, тисячі жителів захопленого Росією українського півострова вирішили ухилятися від мобілізації за будь-яку ціну. Що цікаво, серед них є й російські патріоти, які приїхали до Криму вже після його окупації.

Служити не хочуть навіть попри жахливе соціальне становище

Згідно з даними розвідки, путінське командування покладало окрему надію на Крим в плані мобілізаційних резервів через велику кількість чинників:

росіяни сподівалися, що кримчани підуть "захищати свою землю", аби Україна не могла піти на звільнення півострова від окупації;

велика частина населення Криму є дуже інертною та схильна до пропаганди навіть більше, ніж жителі деяких регіонів Росії;

страх перед силовими структурами в Криму серед місцевих жителів, на думку окупантів, мав вплинути на те, що чоловіки слухняно підуть до військкоматів по заклику місцевої "влади" чи при отриманні повістки;

Росія впродовж 8 років створювала ситуацію, при якій служба в армії в Криму буде ледве не єдиною можливістю заробити притомні гроші. Тому у Москві розраховували на приплив бажаючих "знайти нормальну роботу";

Крім того, у Кремлі цілком розуміють, що попри анексію Крим є відносно відокремленим від Росії. Там можна набагато більш ефективно приховувати втрати, а участь кримчан на війні, на думку Путіна, є надефективним ходом, коли українці вбиватимуть українців. Адже до жителів півострова російська верхівка ставиться зовсім не до як росіян, а як до українців-зрадників.

Списки проросійських активістів вже готуються

Зазнавши певного фіаско з поповненням загарбницьких військ у Криму, станом на 25 травня, росіяни все ж таки побоялися відловлювати чоловіків як це сталося в Донецьку та Луганську. Натомість окупанти та колаборанти впродовж майже всієї кампанії активізували намагання залучити до війська і відправити на війну якомога більше кримчан.

Це виявилося достатньо складною задачею, оскільки "патріоти Росії" здебільшого бажають ненавидіти Україну та США, сидячі на диванах. Чоловіки призовного віку уникали перебування в місцях масового скупчення людей, намагалися не жити за місцем прописки та просто не відкривали двері представникам військкоматів.

Аби не допустити провалу мобілізації, та не посоромитися перед своїми російськими власниками, у Криму придумали, як вирішити проблему елегантно та ефективно. В останні дні призову повістки мають масово роздати активістам та членам різноманітних проросійських громадських організацій та маргінальних проросійських партій. То ж, вже незабаром адепти "Руської єдності", "Руського блоку", "Руського молодіжного руху", "Таврійського союзу" та різноманітних казацьких "громад" мають опинитися на фронті, де матимуть змогу втілити лозунг "можем повторить" у життя.