По данным источников 24 канала в разведке, в военкоматах полуострова ситуация с весенним призывом выглядит достаточно тяжелой, ведь срочники массово уклоняются от службы в рядах ВС России. Выполнение призывных норм военкомами было достаточно тяжелым еще и до начала полномасштабного вторжения, но когда стало известно, что Путин забрасывает в мясорубку срочников, ситуация обострилась.

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Уже в апреле, когда Кремль объявил о начале призыва, тысячи жителей захваченного Россией украинского полуострова решили уклоняться от мобилизации любой ценой. Что интересно, среди них есть и российские патриоты, приехавшие в Крым уже после его оккупации.

Служить не хотят даже несмотря на ужасное социальное положение

Согласно данным разведки, путинское командование возлагало отдельную надежду на Крым в плане мобилизационных резервов из-за большого количества факторов:

россияне надеялись, что крымчане пойдут "защищать свою землю", чтобы Украина не могла пойти на освобождение полуострова от оккупации;

большая часть населения Крыма очень инертна и склонна к пропаганде даже больше, чем жители некоторых регионов России;

страх перед силовыми структурами в Крыму среди местных жителей, по мнению оккупантов, должен повлиять на то, что мужчины послушно пойдут к военкоматам по призыву местной "власти" или при получении повестки;

Россия на протяжении 8 лет создавала ситуацию, при которой служба в армии в Крыму будет едва ли не единственной возможностью заработать внятные деньги. Поэтому в Москве рассчитывали на приток желающих "найти нормальную работу";

Кроме того, в Кремле вполне понимают, что, несмотря на аннексию, Крым является относительно отделенным от России. Там можно гораздо более эффективно скрывать потери, а участие крымчан на войне, по мнению Путина, является сверхэффективным ходом, когда украинцы будут убивать украинцев. Ведь к жителям полуострова российская верхушка относится совсем не как к русским, а как к украинцам-изменникам.

Списки пророссийских активистов уже готовятся

Потерпев определенное фиаско с пополнением захватнических войск в Крыму, по состоянию на 25 мая, россияне все же побоялись отлавливать мужчин, как это произошло в Донецке и Луганске. Зато оккупанты и коллаборанты на протяжении почти всей кампании активизировали попытки привлечь в армию и отправить на войну как можно больше крымчан.

Это оказалось достаточно сложной задачей, поскольку "патриоты России" в большинстве своем желают ненавидеть Украину и США, сидя на диванах. Мужчины призывного возраста избегали пребывания в местах массового скопления людей, старались не жить по месту прописки и просто не открывали двери представителям военкоматов.

Чтобы не допустить провала мобилизации и не опозориться перед своими российскими собственниками, в Крыму придумали, как решить проблему элегантно и эффективно. В последние дни призыва повестки должны массово раздать активистам и членам пророссийских общественных организаций и маргинальных пророссийских партий. Поэтому уже скоро адепты "Русского единства", "Русского блока", "Русского молодежного движения", "Таврийского союза" и разнообразных казаческих "обществ" должны оказаться на фронте, где смогут воплотить лозунг "можем повторить" в жизнь.