Наразі на цьому напрямку тривають бої у східній частині міста. Про актуальну ситуацію на фронті розповіли в оперативному зведенні Генштабу Збройних Сил України станом на 18:00 6 червня.

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Ситуація на Сході України

У повідомленні Генштабу йдеться, що основні свої зусилля ворог зосередив на спробах встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком та блокуванні наших захисників і захисниць у районі Лисичанська.

Збройні Сили України утримують контроль у Сєвєродонецьку, бої й далі тривають у східній частині міста. Разом з тим наші воїни зводять нанівець старання російських окупантів взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк.