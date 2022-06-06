Ми стали ще на крок ближчими до омріяної перемоги. Про головні події 103-го дня повномасштабної війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Українська артилерія на Півдні "зняла з обліку" ворожий ЗРК "ТОР М1" та 3 склади боєприпасів

06:30 В Інституті вивчення війни наголошують на кількох успішних контратаках, які провели українські військові. Зокрема, мовиться про Луганщину та її обласний центр Сєвєродонецьк. Експерти кажуть, що це може свідчити про ослаблення російської армії. Росіяни посилюватимуть тиск на Луганщині, отож у них з'являтимуться слабкі місця в інших регіонах.

05:16 У ЗСУ підтвердили загибель російського генерала Романа Кутузова під Попасною. Генерал-майор був командувачем корпусу військ республіки донецьких бойовиків.

04:15 У Чорному морі вороги тримають 1 корабель та 1 субмарину, які є носіями ракет. Також в акваторії перебувають ще кілька десантних кораблів.

04:03 Брат Мустафи Найема Масі Найем отримав важке поранення в голову на фронті. Чоловіка прооперували у Дніпрі. Його стан досі залишається важким, наступні кілька діб будуть вирішальними.

03:24 На Півдні українська артилерія попрацювала над ворожими позиціями. Українські воїни знищили російський ЗРК, самохідну гаубицю, РСЗВ та купу іншої техніки.

02:05 В Грузії відбувся масштабний "Забіг за Україну", участь в якому взяли сотні людей. Кожен з учасників, аби стартувати, заплатив гроші. Ці кошти підуть на допомогу українцям.

Велика акція на підтримку України / Фото Teona Tskhomelidze

01:01 Глава держави Володимир Зеленський оприлюднив своє нічне звернення з Запоріжжя, де він перебував з робочою поїздкою. Також Зеленський відвідав фронтові Соледар та Лисичанськ. Він розповів, що підтримав військових та нагородив декого з них.

Також була важливою зустріч з маріупольцями, які виїхали зі зруйнованого міста. Зеленський зауважив: більшість з сімей без чоловіків – вони або воюють, або в полоні досі, або загинули.

Дивіться звернення президента України:

00:02 Президент Володимир Зеленський скерував на розгляд Кабміну петицію про заборону феєрверків та піротехніки. Її зареєстрували ще до початку повномасштабної війни – у грудні 2021 року. Президент погодився, що, окрім травматичної небезпеки, кожен постріл салюту у воєнний час спричиняє стрес у багатьох людей.