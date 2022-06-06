Також окупаційна армія продовжує втрачати особовий склад. За добу наші бійці знешкодили 59 загарбників.

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Захисники знищили купу ворожої техніки на Півдні

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація на фронті – динамічна та напружена. Російські окупанти намагаються покращити своє положення, однак не мають успіху. Натомість вони продовжують укріплюватися на оборонних рубежах.

Загарбники 5 червня завдали авіаційного удару гелікоптерами Ка-52 по підрозділах українських захисників. У відповідь наша авіація завдала 3 ураження по позиціях окупантів. Окрім цього, ракетно-артилерійські підрозділи назавжди викреслили з обліку боєздатних:

59 окупантів,

танк,

6 інших броньованих машин,

зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1",

реактивну систему залпового вогню,

самохідну гаубицю "Гвоздика",

5 автівок.

Також в 3 різних населених пунктах Херсонщини українські захисники знищили 3 польові склади боєприпасів окупантів.

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Загальні втрати окупантів

Від початку повномасштабної війни українські захисники знищили приблизно 31,15 тисячі окупантів. Також "друга армія у світі" стрімко втрачає техніку. Зокрема, наші воїни спопелили:

1381 танк,

3392 бойові броньовані машини,

686 артилерійських систем,

207 реактивних систем залпового вогню,

95 засобів протиповітряної оборони,

210 літаків,

175 гелікоптерів,

548 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

122 крилаті ракети,

13 кораблів та катерів,

2360 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Втрати росіян можуть бути значно більшими. Адже зробити точні підрахунки неможливо через активні бойові дії.

Також 4 червня наші бійці знищили на Запоріжжі 8 окупантів, а ще 19 – поранили. Окрім цього, захисники ліквідували 2 танки, бойову броньовану машину, 4 одиниці автомобільної техніки та міномет. Водночас воїни ЗСУ змогли знищити у регіоні одну позицію ворожого відділення.

Окупаційна армія втрачає в Україні не лише солдатів, а й членів командування. Так, захисники ліквідували генерал-майора Романа Кутузова з позивним "Туман". На сайті однієї з квазіреспублік повідомили, що це трапилось поблизу траси Артемівськ – Лисичанськ у Попаснянському районі Луганщини.

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