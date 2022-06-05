Проте станом на 21 годину вечора ще тривали запеклі бої на кількох ділянках фронту. Детальніше про ситуацію розповіли в оперативному зведенні Угруповання Об'єднаних сил за 5 червня.

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Яку техніку ворога знищили в ООС

Наші захисники не просто відбивали атаки росіян, а й завдавали їм значних втрат. Мовиться як про живу силу, так і про техніку. Знищити на Сході в цей день вдалося:

• 4 танка;

• 3 артилерійські системи;

• 8 бойових броньованих машин;

• 3 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони теж непогано попрацювали. Вони на Донбасі успішно "приземлили" бойовий гелікоптер Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

Російські війська продовжують нещадні обстріли

Окупаційні війська Росії 5 червня обстріляли 20 населених пунктів Донеччини та Луганщини. У них зруйнували 41 цивільний об'єкт – 33 будинки, водогін, комбікормовий завод, машинобудівний завод, сільськогосподарське підприємство.

На жаль, внаслідок цих атак загинули 7 людей. Також були поранені, проте їхня кількість станом на 21 годину вечора ще уточнювалася.

Чим ведуться обстріли

Росіяни продовжують застосовувати вдовж усієї смуги розмежування різне озброєння. Росіяни на Сході України б'ють:

бойовою авіацією;

реактивними системами залпового вогню;

ствольною артилерією великих калібрів;

танками;

мінометами різних систем;

також завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури та житлових кварталах.

Успішну оборону підтверджують іноземні експерти

Фахівці американського Інституту вивчення війни ISW постійно моніторять ситуацію в Україні. У їхньому дослідженні за 4 червня мовилося, що воїни нашої держави продовжують успішно стримувати російські атаки. При цьому кількість ворога багато де переважає.

За даними фахівців ISW, українські воїни здійснюють успішні контратаки у Сєвєродонецьку. Тому зараз місто буквально поділене навпіл. Також триває оборона західний берег Сіверського Дінця. Тому ворог ніяк не може там зробити вкрай потрібну росіянам переправу.

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