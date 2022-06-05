Однако по состоянию на 21 часов вечера еще продолжались ожесточенные бои на нескольких участках фронта. Детальнее о ситуации рассказали в оперативной сводке Группировки Объединенных сил за 5 июня.
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Какую технику врага уничтожили в ООС
Наши защитники не просто отражали атаки россиян, но и наносили им значительные потери. Речь как о живой силе, так и о технике. Уничтожить на Востоке в этот день удалось:
• 4 танка;
• 3 артиллерийские системы;
• 8 боевых бронированных машин;
• 3 единицы автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны тоже хорошо поработали. Они на Донбассе успешно "приземлили" боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.
Российские войска продолжают беспощадные обстрелы
Оккупационные войска России 5 июня обстреляли 20 населенных пунктов Донбасса и Луганщины. В них разрушили 41 гражданский объект – 33 дома, водопровод, комбикормовый завод, машиностроительный завод, сельскохозяйственное предприятие.
К сожалению, в результате этих атак погибли 7 человек. Также были ранены, однако их количество на 21 час вечера еще уточнялось.
Чем ведутся обстрелы
Русские продолжают применять вдоль всей полосы разграничения разное вооружение. Россияне на Востоке Украины бьют:
- боевой авиацией;
- реактивными системами залпового огня;
- ствольной артиллерией больших калибров;
- танками;
- минометами разных систем;
- также наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и жилым кварталам.
Успешную оборону подтверждают иностранные эксперты
Специалисты американского Института изучения войны ISW постоянно мониторят ситуацию в Украине. В их исследовании за 4 июня говорилось, что воины нашего государства продолжают сдерживать российские атаки. При этом количество врага во многом преобладает.
По данным специалистов ISW, украинские воины совершают успешные контратаки в Северодонецке. Поэтому сейчас город буквально поделен пополам. Также идет оборона западный берег Северского Донца. Поэтому враг никак не может там совершить крайне нужную россиянам переправу.