Об этом 5 июня сообщила 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада. Военные отметили, что сезон охоты на российскую авиацию в самом разгаре.

Читайте также На юге россияне попытались восстановить утраченные позиции: ВСУ им насыпали и те отошли

Российская армия обеднела на 16 миллионов долларов

Сечеславские десантники, воюющие на Донецком направлении, традиционно отчитываются о новых достижениях. Да, на этой неделе им удалось приземлить вражеский вертолет. Выстрел, по словам защитников, производили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Заканчиваем выходные хорошими новостями,

– прокомментировали защитники.

В открытых источниках сообщается, что командирская машина Ка-52 "Аллигатор" стоит примерно 16 миллионов долларов. Вертолет имеет на вооружении пушку с лазерной наводкой и противотанковый ракетный комплекс. Также он способен переносить авиабомбы.

Ранее аналогичный вертолет обезвредили украинские воины из зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Тогда военные отметили, что кафиры регулярно запускают вертолеты на Изюмском направлении.

Также одно из подразделений "демилитаризировал" командирский вертолет с помощью отечественной установки "Стугна-П".

Потери врага на 102-й день полномасштабной войны

По состоянию на 5 июня украинские воины ликвидировали уже около 31 150 оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки удалось уничтожить 100 россиян, решивших ворваться на украинскую землю. Кроме того, наши бойцы демонстрируют отличные показатели по уничтожению вражеской техники. Да, "вторая армия в мире" потеряла:

1 381 (+5) единиц танков,

3 392 (+13) единиц боевых бронированных машин,

686 (+6) единиц артиллерийских систем,

207 единиц реактивных систем залпового огня,

95 единиц средств противовоздушной обороны,

210 самолетов,

175 вертолетов,

548 (+8) беспилотников оперативно-тактического уровня,

122 крылатых ракет,

13 единиц кораблей и катеров

2360 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

В Генштабе ВСУ отмечают, что все подсчеты приблизительны, поскольку его усложняют активные боевые действия. В то же время, по данным ведомства, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Для доукомплектования пострадавших подразделений враг опрокинул более 20 единиц вооружения и военной техники.

Испания готова передать Украине ЗРК и танки Leopard: детали в видео