Украинские защитники настолько наловчились с уничтожением российской техники, что регулярно ликвидируют летательные аппараты оккупантов с помощью противотанкового оружия.
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Благодаря ПТРК "Стугна-П", которая разработана в Украине, наши защитники сбили Ка-52 "Аллигатор" – вертолет за 16 миллионов долларов, который считается командирским.
Ка-52 – это российский боевой вертолет, который используется как командирская машина армейской авиации.
Похоже, что оккупанты остались еще без одной командирской единицы – украинские защитники умело сбили элитный вертолет из противотанкового оружия.
Украинцы сбили вражеский вертолет: смотрите видео
Как украинцы уничтожают оккупантов
Уничтожение "Аллигатора" "Стугной" происходит уже не впервые – ранее сообщалось, что украинские военные оригинально ликвидировали элитный вертолет с помощью противотанкового оружия.
За 66 дней войны оккупанты уже потеряли 154 вертолета разных классов, а также 179 самолетов.
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