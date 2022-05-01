Украинские защитники настолько наловчились с уничтожением российской техники, что регулярно ликвидируют летательные аппараты оккупантов с помощью противотанкового оружия.

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Благодаря ПТРК "Стугна-П", которая разработана в Украине, наши защитники сбили Ка-52 "Аллигатор" – вертолет за 16 миллионов долларов, который считается командирским.

Ка-52 – это российский боевой вертолет, который используется как командирская машина армейской авиации.

Похоже, что оккупанты остались еще без одной командирской единицы – украинские защитники умело сбили элитный вертолет из противотанкового оружия.

Украинцы сбили вражеский вертолет: смотрите видео

Как украинцы уничтожают оккупантов

Уничтожение "Аллигатора" "Стугной" происходит уже не впервые – ранее сообщалось, что украинские военные оригинально ликвидировали элитный вертолет с помощью противотанкового оружия.

За 66 дней войны оккупанты уже потеряли 154 вертолета разных классов, а также 179 самолетов.

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