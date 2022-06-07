Актуальную информацию по этому направлению сообщили в оперативном командовании "Юг". Там рассказали, что происходило в Херсонской области за время оккупации.

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Изымали транспорт, обстреливали и жгли

Вооруженные Силы Украины недавно в Херсонской области осуществляли определенные контрнаступательные действия. Удалось освободить несколько населенных пунктов даже. Соответственно теперь открывается правда о зверствах россиян там.

Украинские военные утверждают, что за время оккупации населенных пунктов Херсонской области, российские оккупанты изымали у гражданского населения весь транспорт, какой только могли найти. Когда отступали, то некоторый забирали с собой, а другой обстреливали и сжигали.

"Эти нелюди оставили после себя след гари, который еще достаточно долго будет ощутим на украинской земле. Помните, украинский народ так просто не запугать, агрессор не сможет выстоять против силы и мужества наших героев", – уверяют воины.

Возмутительные действия россиян в Херсонской области

Казалось бы, что российским оккупантам уже некуда ниже опускаться, но нет. Их поступки каждый раз шокируют все больше и больше. Местное население Херсонской области не поддерживает захватчиков. Поэтому они даже вынуждены платить деньги, чтобы люди брали российские паспорта. Но даже это не поощряет людей. Несмотря на вознаграждение, местные жители массово саботируют получение российского гражданства. Люди не хотят жить под российскими флагами.

Служба безопасности Украины перехватывала разговор двух российских оккупантов на территории временно оккупированной Херсонской области. Они готовы выполнять любой приказ своего командования относительно мирных украинцев. В частности, на блокпостах оккупированной Херсонской области захватчикам разрешили расстреливать гражданских. Поэтому они не видят для этих преступлений никаких преград.

Из-за оккупации территорий в южных регионах нелегко стало жить и местным фермерам. В Херсонской области им уже прямо угрожают российские оккупанты. Активисты рассказывают, что фермеры действительно подвергаются пыткам и похищениям со стороны российских захватчиков. Оккупанты похищают фермеров, также воруют их технику и урожай.

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