Об этом свидетельствуют актуальные данные Генштаба по состоянию на утро 7 июня. В своде говорится, что наши защитники и защитницы уничтожили как бойцов страны-агрессорки, так и их технику.

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ВСУ открыли огонь по живой силе и складам

Следует понимать, что на Южнобужском направлении у врага сейчас одна стратегия. Он пытается укрепить свои оборонительные позиции . Кроме того, российские военные делают все возможное, чтобы удерживать рубежи, на которые они уже вышли.

Наши военные это прекрасно понимают. Они начинают плавно, но уверенно заниматься уничтожением врага.

Так, в Херсонской области открывали огонь с вертолетов по скоплениям сил российских военных.

А вот в Николаевской области с самолетов атаковали склады боеприпасов.

В результате российские захватчики потеряли более 20 бойцов и до 10 единиц техники. Если конкретнее, то в оперативном командовании "Юг" сообщили об обезвреженных 26 оккупантах, танке, гаубицах, 6 единицах бронированной техники, а также 2 автомобилях.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко

Славянское направление. Оккупанты пытаются продолжить наступление в направлении Изюма и Славянска. Кроме того, не оставляют попыток продвинуться к Довгенькому и Долине.

Оккупанты пытаются продолжить наступление в направлении Изюма и Славянска. Кроме того, не оставляют попыток продвинуться к Довгенькому и Долине. Не обходится без обстрелов позиций украинских военных. Во вражеский огонь попали Базаловка, Бражковка, а также Грушуваха.

Донецкое направление. Кафиры открывают огонь из артиллерии, а также атакуют с самолетов и вертолетов. Прежде всего, враг сосредоточен именно на направлениях Северодонецка и Бахмута.

Кафиры открывают огонь из артиллерии, а также атакуют с самолетов и вертолетов. Прежде всего, враг сосредоточен именно на направлениях Северодонецка и Бахмута. Лиманское направление. Здесь прошло без активных боевых действий за прошедшие сутки. В то же время враг нанес ракетный удар по Николаевке, расположенной в нескольких километрах от Славянска.

Здесь прошло без активных боевых действий за прошедшие сутки. В то же время враг нанес ракетный удар по Николаевке, расположенной в нескольких километрах от Славянска. Северодонецк. Город враг продолжает брать штурмом. Там продолжаются ожесточенные бои, во время которых враг терпит потери.

Город враг продолжает брать штурмом. Там продолжаются ожесточенные бои, во время которых враг терпит потери. Бахмутское направление. Нашим защитникам и защитницам удалось отразить наступление российских захватчиков. В частности, на направлениях Нагорного, Берестового, Криничного и Роты.

Что касается потерь кафиров, то они немалые. Ежедневно наши военные уничтожают множество врагов, приближая Украину к победе.

Актуальные потери врага

С начала войны нашим военным удалось отправить на тот свет 31 250 русских захватчиков . Кроме того, в металлолом превратили тысячи единиц вражеской техники.

Среди них 1386 танков, 3400 боевых бронированных машин, 690 артиллерийских систем, 207 РСЗО, 96 единиц ПВО, 211 самолетов, 176 вертолетов, 13 судов и другое.

Тем временем под обстрелами продолжается эвакуация жителей Лисичанска: смотрите видео