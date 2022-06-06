По данным Генштаба ВСУ только за минувшие сутки удалось ликвидировать 100 кафиров. Однако отмечают, что количество ориентировочно, поскольку подсчет усложняют активные боевые действия.
Удачи артиллерии на Юге, ликвидация российского генерала: основное за 103 день войны
Статистика потерь врага на 103 день войны
На 4 июня украинские воины ликвидировали и уничтожили:
- личного состава – около 31 250 человек;
- танков – 1 386 единиц,
- боевых бронированных машин – 3 400 единиц,
- артиллерийских систем – 690 единиц,
- реактивных систем залпового огня – 207 единиц,
- средств противовоздушной обороны – 96 единиц,
- самолетов – 211 единиц,
- вертолетов – 176 единиц,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 551 единица,
- крылатых ракет – 125 единиц,
- кораблей /катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 395 единиц,
- специальной техники – 53 единицы.