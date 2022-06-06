По данным Генштаба ВСУ только за минувшие сутки удалось ликвидировать 100 кафиров. Однако отмечают, что количество ориентировочно, поскольку подсчет усложняют активные боевые действия.

Удачи артиллерии на Юге, ликвидация российского генерала: основное за 103 день войны

Статистика потерь врага на 103 день войны

На 4 июня украинские воины ликвидировали и уничтожили:

  • личного состава – около 31 250 человек;
  • танков – 1 386 единиц,
  • боевых бронированных машин – 3 400 единиц,
  • артиллерийских систем – 690 единиц,
  • реактивных систем залпового огня – 207 единиц,
  • средств противовоздушной обороны – 96 единиц,
  • самолетов – 211 единиц,
  • вертолетов – 176 единиц,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 551 единица,
  • крылатых ракет – 125 единиц,
  • кораблей /катеров – 13 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 395 единиц,
  • специальной техники – 53 единицы.