Про це свідчать актуальні дані Генштабу станом на ранок 7 червня. У зведенні йдеться про те, що наші захисники та захисниці знищили як бійців країни-агресорки, так і їхню техніку.

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ЗСУ відкрили вогонь по живій силі і складах

Слід розуміти, що на Південнобузькому напрямку у ворога зараз одна стратегія. Він намагається зміцнити свої оборонні позиції. Крім того, російські військові роблять усе можливе для того, щоб утримувати рубежі, на які вони вже вийшли.

Наші військові це прекрасно розуміють. Тож вони починають плавно, але впевнено займатись знищенням ворога.

Так, на Херсонщині відкривали вогонь з гелікоптерів по скупченнях сил російських військових.

А от на Миколаївщині з літаків атакували склади боєприпасів.

Внаслідок цього російські загарбники втратили понад 20 бійців та до 10 одиниць техніки. Якщо конкретніше, то в оперативному командуванні "Південь" повідомили про знешкоджених 26 окупантів, танк, гаубицю, 6 одиниць броньованої техніки, а також 2 автомобілі.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко

Слов'янський напрямок. Окупанти намагаються продовжити наступ у напрямку Ізюма та Слов'янська. Крім того, не полишають спроб просунутись до Довгенького та Долини.

Окупанти намагаються продовжити наступ у напрямку Ізюма та Слов'янська. Крім того, не полишають спроб просунутись до Довгенького та Долини. Не минається без обстрілів позицій українських військових. Під ворожий вогонь потрапили Базалівка, Бражківка, а також Грушуваха.

Донецький напрямок. Окупанти відкривають вогонь з артилерії, а також атакують з літаків і вертольотів. Передовсім ворог зосереджений саме на напрямках Сєвєродонецька та Бахмута.

Окупанти відкривають вогонь з артилерії, а також атакують з літаків і вертольотів. Передовсім ворог зосереджений саме на напрямках Сєвєродонецька та Бахмута. Лиманський напрямок. Тут минулось без активних бойових дій упродовж минулої доби. Водночас ворог завдав ракетного удару по Миколаївці, що розташована за кілька кілометрів від Слов'янська.

Тут минулось без активних бойових дій упродовж минулої доби. Водночас ворог завдав ракетного удару по Миколаївці, що розташована за кілька кілометрів від Слов'янська. Сєвєродонецьк. Місто ворог продовжує брати штурмом. Там тривають запеклі бої, під час яких ворог зазнає втрат.

Місто ворог продовжує брати штурмом. Там тривають запеклі бої, під час яких ворог зазнає втрат. Бахмутський напрямок. Нашим захисникам і захисницям вдалось відбити наступ російських загарбників. Зокрема на напрямках Нагірного, Берестового, Криничного та Роти.

Що стосується втрат окупантів, то вони чималі. Щоденно наші військові знищують безліч ворогів, наближаючи Україну до перемоги.

Актуальні втрати ворога

Від початку війни нашим військовим вдалось відправити на той світ 31 250 російських загарбників. Крім того, на брухт перетворили тисячі одиниць ворожої техніки.

Серед них 1386 танків, 3400 бойові броньовані машини, 690 артилерійських систем, 207 РСЗВ, 96 одиниць ППО, 211 літаків, 176 гелікоптерів, 13 суден та інше.

Тим часом під обстрілами продовжується евакуація мешканців Лисичанська: дивіться відео