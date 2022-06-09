Об этом во время телемарафона рассказал глава Запорожской ОВ Александр Старух. Он отметил, что местных аграриев грабят, а их земельные участки планируют разделить, передает 24 канал.

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Урожай черешни есть, но ее некуда везти

Глава ОВА отмечает, что в течение двух прошлых лет был более скромный урожай черешни. В этом году она щедро уродила. Но его особенно огорчает тот факт, что хоть ягод и многое, их не могут продавать.

Уже известно, что в Мелитополе захватчики " национализировали" наибольшее хозяйство по выращиванию черешней. Речь идет о предприятии "Мелитопольская черешня", созданном бывшим мэром города Сергеем Миньком.

Что касается других хозяйств, то здесь кафиры решили не изобретать велосипед. Они просто стремятся разделить все паи между горожанами. Мол, каждому раздать по дереву. Это, уверены российские захватчики, позволит подкупить не очень охотно к контакту населения города.

Продукцию приходится продавать за копейки

Александр Старух заметил, что для аграриев это настоящая трагедия. Ведь у них просто нет возможности реализовать свою продукцию. Речь идет о огурцах, помидорах, зелени, черешне и клубнике. Раньше ее возили по всей Украине. Теперь же кафиры покупают ее за копейки или просто забирают.

Он приводит простой пример. Редис, который привезли в Запорожье, в апреле продавали по 80 гривен. А купили ее на месте по 3 гривны.

Кроме того, упала и покупательная способность горожан. Жители юга области вообще имеют шансы остаться без денег. Все потому, что они рассчитывали на старт туристического сезона.

Но это еще не все. Захватчики обворовывают имения и самих аграриев. В них вывозят зерно. Такая же участь постигла урожай прошлого года. Глава ОВА отметил, что кафиры планируют возобновить работу Бердянского порта. Это позволит им продолжить воровать сельскохозяйственную продукцию.

Ситуация достаточно сложная. Идет ограбление. То, что люди накапливали десятилетиями, вкладывали свои любовь, ресурсы и время, усилия. Все это оккупант грабит,

– подчеркнул Старух.

Он добавил, что сейчас фиксируют все убытки, которые наносят российские военные. Если есть возможность, то производится подробное описание. Это делают для того, чтобы затем потребовать компенсации от страны-агрессорки.

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Оккупанты в Мелитополе не надолго

Соответствующее предположение озвучил мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Он отметил, что об этом свидетельствует как минимум несколько признаков .

Первая, собственно, касается вывоза ворованного зерна. Делают это захватчики с помощью железной дороги, потому что так быстрее. Вторая – кафиров уже нет на блокпостах в районе. Зато они остались только в самом городе и у дорог, которые имеют государственное значение.

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