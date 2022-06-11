G7 допоможе убезпечити Україну

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час Азійського саміту з безпеки "Діалог Шангрі-Ла", передає 24 канал.

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Щодо гарантій безпеки для нашої країни – це важливе питання, яке охоплює і продовольчі гарантії, і енергетичні, і передусім гарантії територіальної цілісності. Наразі ми готуємо документ із нашими партнерами по групі G7,

– заявив Зеленський.

Українці повинні жити без страху за майбутнє

За словами Зеленського, погодження та підписання такого документа допоможе українцям у майбутньому жити без страху, що війна може знову повторитись.

Також президент упевнений, що вся подальша міжнародна політика та риторика залежатиме від ходу війни в Україні. Саме на полі бою наші захисники зараз "пишуть" майбутній порядок існування цивілізованого світу.

Які гарантії безпеки має отримати Україна

Після підлого вторгнення росіян наша влада працює над забезпеченням гарантій свого суверенітету на міжнародному рівні. Дипломати роблять усе, щоб в майбутньому напади на нашу країну були просто неможливими.

Гарантії безпеки повинні стати однією з головних перемог у війні з російськими загарбниками. Найсильніші держави світу зголошуються забезпечити недоторканність суверенітету України.

Раніше в ОП повідомляли, що в договорі про гарантії безпеки планують передбачити пункт, в якому напад на Україну вважатиметься нападом на усіх підписантів договору, за аналогом 5 статті НАТО.

Країни "великої сімки" готові допомагати Україні у боротьбі з Росією та працювати над нашою безпекою.

Крім того, вторгнення Росії в Україну може спровокувати глобальну продовольчу кризу, тому світові лідери хочуть уникнути такої ситуації в майбутньому.

Нещодавно в ОП також опублікували своє бачення щодо розблокування морських портів України, які допоможе подолати світову продовольчу кризу, але для цього потрібні ті ж гарантії безпеки, зокрема, сучасна зброя.

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