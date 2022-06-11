G7 допоможе убезпечити Україну
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час Азійського саміту з безпеки "Діалог Шангрі-Ла", передає 24 канал.
Увага На полі бою в Україні вирішується, за якими правилами житиме світ, – Зеленський
Щодо гарантій безпеки для нашої країни – це важливе питання, яке охоплює і продовольчі гарантії, і енергетичні, і передусім гарантії територіальної цілісності. Наразі ми готуємо документ із нашими партнерами по групі G7,
– заявив Зеленський.
Українці повинні жити без страху за майбутнє
За словами Зеленського, погодження та підписання такого документа допоможе українцям у майбутньому жити без страху, що війна може знову повторитись.
Також президент упевнений, що вся подальша міжнародна політика та риторика залежатиме від ходу війни в Україні. Саме на полі бою наші захисники зараз "пишуть" майбутній порядок існування цивілізованого світу.
Які гарантії безпеки має отримати Україна
- Після підлого вторгнення росіян наша влада працює над забезпеченням гарантій свого суверенітету на міжнародному рівні. Дипломати роблять усе, щоб в майбутньому напади на нашу країну були просто неможливими.
- Гарантії безпеки повинні стати однією з головних перемог у війні з російськими загарбниками. Найсильніші держави світу зголошуються забезпечити недоторканність суверенітету України.
- Раніше в ОП повідомляли, що в договорі про гарантії безпеки планують передбачити пункт, в якому напад на Україну вважатиметься нападом на усіх підписантів договору, за аналогом 5 статті НАТО.
- Країни "великої сімки" готові допомагати Україні у боротьбі з Росією та працювати над нашою безпекою.
- Крім того, вторгнення Росії в Україну може спровокувати глобальну продовольчу кризу, тому світові лідери хочуть уникнути такої ситуації в майбутньому.
- Нещодавно в ОП також опублікували своє бачення щодо розблокування морських портів України, які допоможе подолати світову продовольчу кризу, але для цього потрібні ті ж гарантії безпеки, зокрема, сучасна зброя.
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