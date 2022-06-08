Туреччина може стати посередником у діалозі з Росією. Власне бачення деблокади оприлюднила радниця керівника ОП Дарія Зарівна 8 червня.
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Туреччина – посередник, але потрібна зброя для безпеки
Україна має власне бачення деблокади наших портів. Як сказав Володимир Зеленський, була запропонована схема безпечного морського коридору, яким зможуть пройти кораблі будь-якої держави-партнера. Необхідні гарантії безпеки у Чорному морі. Туреччина може стати посередником у діалозі з Росією для союзників,
– мовиться в повідомленні.
Також один із варіантів запропонував очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він висловив думку про військові конвої країн-партнерів, а також надання Україні протикорабельних ракет для безпеки. Питання продовольчої безпеки Андрій Єрмак обговорював також на зустрічі з послами G7.
Зарівна пише: "Коли голова Європейської ради Шарль Мішель в ООН говорить, що Росія використовує глобальний голод як зброю – це демонструє розуміння, що війна РФ проти України стосується Європи та цілого світу".
Що відомо про можливість деблокади портів
- Відомо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну окупованими залишаються окремі райони Херсонської, Запорізької і Донецької областей. Тому Україна втратила контроль над морськими портами та не може постачати зерно за кордон.
- Денис Шмигаль каже, що через блокування портів є дефіцит продовольства на глобальному рівні.
- Згодом стало відомо, що Туреччина та Росія планують обговорити питання деблокади українських портів. До Анкари повинен прибути глава МЗС Росії Сергій Лавров.
- Держдеп США вважає, що особливих змін від цієї зустрічі не очікують.
- Зеленський зазначив, що Україна веде активні перемовини щодо експорту зерна, але до обговорення в Туреччині наших представників не запрошували.
- Водночас президент України переконує, що держава готова експортувати зерно. Але найпотужнішою гарантією для цього може бути лише зброя.
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