Туреччина може стати посередником у діалозі з Росією. Власне бачення деблокади оприлюднила радниця керівника ОП Дарія Зарівна 8 червня.

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Туреччина – посередник, але потрібна зброя для безпеки

Україна має власне бачення деблокади наших портів. Як сказав Володимир Зеленський, була запропонована схема безпечного морського коридору, яким зможуть пройти кораблі будь-якої держави-партнера. Необхідні гарантії безпеки у Чорному морі. Туреччина може стати посередником у діалозі з Росією для союзників,

– мовиться в повідомленні.

Також один із варіантів запропонував очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він висловив думку про військові конвої країн-партнерів, а також надання Україні протикорабельних ракет для безпеки. Питання продовольчої безпеки Андрій Єрмак обговорював також на зустрічі з послами G7.

Зарівна пише: "Коли голова Європейської ради Шарль Мішель в ООН говорить, що Росія використовує глобальний голод як зброю – це демонструє розуміння, що війна РФ проти України стосується Європи та цілого світу".

Що відомо про можливість деблокади портів

Відомо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну окупованими залишаються окремі райони Херсонської, Запорізької і Донецької областей. Тому Україна втратила контроль над морськими портами та не може постачати зерно за кордон.

Денис Шмигаль каже, що через блокування портів є дефіцит продовольства на глобальному рівні.

Згодом стало відомо, що Туреччина та Росія планують обговорити питання деблокади українських портів. До Анкари повинен прибути глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Держдеп США вважає, що особливих змін від цієї зустрічі не очікують.

Зеленський зазначив, що Україна веде активні перемовини щодо експорту зерна, але до обговорення в Туреччині наших представників не запрошували.

Водночас президент України переконує, що держава готова експортувати зерно. Але найпотужнішою гарантією для цього може бути лише зброя.

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