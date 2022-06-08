Турция может стать посредником в диалоге с Россией. Собственное видение деблокады обнародовала советница руководителя ОП Дария Заривна 8 июня.

Обратите внимание 30 кораблей и подлодок продолжают блокировать порты, – Минобороны

Турция – посредник, но нужно оружие для безопасности

Украина имеет свое видение деблокады наших портов. Как сказал Владимир Зеленский, была предложена схема безопасного морского коридора, по которому смогут пройти корабли любого государства-партнера. Необходимые гарантии безопасности в Черном море. Турция может стать посредником в диалоге с Россией для союзников,

– говорится в сообщении.

Также один из вариантов предложил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он выразил мнение о военных конвоях стран-партнеров, а также предоставлении Украине противокорабельных ракет для безопасности. Вопросы продовольственной безопасности Андрей Ермак обсуждал также на встрече с послами G7.

Заривна пишет: "Когда глава Европейского совета Шарль Мишель в ООН говорит, что Россия использует глобальный голод как оружие – это демонстрирует понимание, что война РФ против Украины касается Европы и всего мира".

Что известно о возможности деблокады портов

Известно, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину оккупированными остаются отдельные районы Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Поэтому Украина потеряла контроль над морскими портами и не может поставлять зерно за границу.

Денис Шмыгаль говорит, что из-за блокировки портов есть дефицит продовольствия на глобальном уровне.

Впоследствии стало известно, что Турция и Россия намерены обсудить вопросы деблокады украинских портов. В Анкару должен прибыть глава МИД России Сергей Лавров.

Госдеп США считает, что особых изменений от этой встречи не ожидается.

Зеленский отметил, что Украина ведет активные переговоры касательно экспорта зерна, но к обсуждению в Турции наших представителей не приглашали.

В то же время президент Украины утверждает, что государство готово экспортировать зерно. Но мощной гарантией для этого может быть только оружие.

Обратите внимание – в России придумали новые фейки о вертолете США, паспортах и Германии: видео