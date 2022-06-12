У здания Еврокомиссии собралось более тысячи человек. Они держались за руки и пели песню "Красная калина". С собой активисты принесли государственные флаги и флаги ЕС, оделись люди также в желто-синие цвета.

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Украина и ЕС – одна семья

Таким символическим способом люди продемонстрировали, что Украина и Европа – это одна семья. Активисты просили поддержать заявку Украины на получение статуса кандидата в Евросоюз. Ее будут рассматривать на ближайшем саммите ЕС 23-24 июня.

Событие транслировали вживую:

Последние новости о вступлении Украины в ЕС

Украина подала заявку на вступление в ЕС через несколько дней после вторжения России. Ее подписал президент Владимир Зеленский.

ЕС стремление поддержал, Украина в кратчайшие сроки заполнила опросник и передала его Еврокомиссии. В дальнейшем наше государство может получить статус кандидата в членство в ЕС.

Многие государства поддерживают нас в таком решении. К примеру, Польша и страны Балтии. Однако есть и те, кто выступает против вступления Украины в ЕС. Речь идет о Нидерландах, неоднозначной позиции Германии и Франции.

В частности, президент Эммануэль Макрон предложил "альтернативный вариант" – создать объединение государств , стремящихся присоединиться к блоку или желающих более тесных связей и приверженности ценностям ЕС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что никакие суррогатные варианты нас не устроят . По его мнению, у ЕС нет рациональных причин, чтобы отказать Украине в статусе кандидата.

Украина ведет активную борьбу на дипломатическом уровне за вступление в ЕС. Еврокомиссия определится по кандидатству нашего государства 23 – 24 июня.

В Офисе Президента надеются, что решение будет положительным. Владимир Зеленский заявлял, что это может усилить не только Украину, но и весь ЕС. Поэтому мы на всех уровнях будем работать еще больше, чтобы стать кандидатом.

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