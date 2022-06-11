Украина уже давно стремилась присоединиться к европейской семье и долго боролась за это право. Вскоре мы узнаем о решении самих стран ЕС.

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Решение будет 23 – 24 июня

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен совершила неожиданный визит в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским. Они обсудили процесс вступления Украины в ЕС и дальнейшее сотрудничество по восстановлению Украины после войны, которую начала и продолжает вести Россия.

23 – 24 июня состоится историческое для нас заседание Европейского совета. В это время Украина узнает, получит ли статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

На этом пути мы очень высоко ценим те усилия, которые прилагает Украиной, и ту решимость, с которой ваша страна движется. Люди доказали свою мотивацию и свой решительный настрой. Мы совместно отстроим эту прекрасную страну, модернизируем Украину,

– подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что статус кандидата – это только начало движения в членство в ЕС, и Украина готова сделать все, чтобы пройти этот путь как можно скорее.

"Европейский проект точно не может быть завершен без нас, без Украины, и это совершенно очевидно именно сейчас, когда украинский народ смело защищает будущее для себя и всех народов Европы", – подчеркнул глава государства.

Вступление Украины в ЕС: преграды

Некоторые страны Европы считают, что Украине не нужно давать статус кандидата на вступление в ЕС. Мол, сначала Украине следует восстановиться после войны и провести реформы.

Макрон и его единомышленники собираются создать буферный европейский проект, к которому хотят привлечь Британию и европейские страны, которые не являются членами ЕС, но стремятся к вступлению.

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