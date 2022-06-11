Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, эти шаги нужно предпринять, если мы хотим за 1-2 недели получить кандидатство в ЕС.
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Каких руководителей нужно сейчас назначить
Он отметил, что у нас до сих пор нет руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.
Это два принципиальных антикоррупционных органа, в которые европейские страны вложили время, ресурсы и деньги. Но мы их до сих пор не назначили. То есть мы полностью парализовать свою антикоррупционную инфраструктуру и хотим, чтобы нас приняли в ЕС,
– объяснил Давидюк
По его мнению, нужно быть справедливыми – назначить руководителей САП и НАБУ, и тогда в ЕС "отпадут" требования , по которым они не готовы нас принять.
"Поэтому назначить два человека для того, чтобы 40 миллионов человек вступили в ЕС – это посильная задача", – считает политолог.
Давыдюк подчеркнул, что когда назначат руководителя САП и НАБУ, двум десяткам человек придется сесть за решетку . Но, по его мнению, это того стоит, чтобы Украина была в ЕС.
ЕС имеет моральную вину перед Украиной
Он уверен, что сегодня для получения кандидатства в ЕС можно принять все решения. Давидюк не видит препятствий ни от ЕС, ни от Украины.
Украина потом и кровью доказала, что мы центр Европы. И то, что в ЕС сегодня моральная вина перед Украиной – это правда. Ведь когда Путин нас обстреливал, они давали ему по миллиарду долларов каждый день,
– заметил политолог.
Николай Давыдюк о возможности кандидатства Украины в ЕС:
Вступление Украины в ЕС: главное
- 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз. Ее почти сразу одобрил Европарламент.
- Наше государство уже передало в ЕС обе части опросника, необходимого для получения статуса кандидата. Впоследствии Еврокомиссия уже должна дать ответ .
- 8 июня Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендует странам ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок. За резолюцию проголосовали 438 евродепутатов.
- 17 июня Европейская комиссия озвучит свою оценку того , следует ли Украине предоставить статус кандидата на членство в ЕС. Именно предоставление статуса лидеры ЕС будут рассмотрены на саммите 23 – 24 июня.
- Сейчас есть страны, которые уклоняются от инициативы и предлагают нашему государству другие варианты. Например, канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что необходим "промежуточный этап" перед вступлением Украины в ЕС, чтобы наше государство достигло "стандартов ЕС".
- Президент Владимир Зеленский отмечает, что отказ ЕС предоставить Украине статус кандидата на поступление будет иметь масштабные негативные последствия. Это может привести к дестабилизации ситуации, ведь Россия увидит, что Европа дает слабину.
- Добавим, что президент Польши Анджей Дуда поехал в турне по странам Южной Европы , где будет встречаться с местными политиками и будет убеждать их предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.