Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, эти шаги нужно предпринять, если мы хотим за 1-2 недели получить кандидатство в ЕС.

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Каких руководителей нужно сейчас назначить

Он отметил, что у нас до сих пор нет руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Это два принципиальных антикоррупционных органа, в которые европейские страны вложили время, ресурсы и деньги. Но мы их до сих пор не назначили. То есть мы полностью парализовать свою антикоррупционную инфраструктуру и хотим, чтобы нас приняли в ЕС,

– объяснил Давидюк

По его мнению, нужно быть справедливыми – назначить руководителей САП и НАБУ, и тогда в ЕС "отпадут" требования , по которым они не готовы нас принять.

"Поэтому назначить два человека для того, чтобы 40 миллионов человек вступили в ЕС – это посильная задача", – считает политолог.

Давыдюк подчеркнул, что когда назначат руководителя САП и НАБУ, двум десяткам человек придется сесть за решетку . Но, по его мнению, это того стоит, чтобы Украина была в ЕС.

ЕС имеет моральную вину перед Украиной

Он уверен, что сегодня для получения кандидатства в ЕС можно принять все решения. Давидюк не видит препятствий ни от ЕС, ни от Украины.

Украина потом и кровью доказала, что мы центр Европы. И то, что в ЕС сегодня моральная вина перед Украиной – это правда. Ведь когда Путин нас обстреливал, они давали ему по миллиарду долларов каждый день,

– заметил политолог.

Николай Давыдюк о возможности кандидатства Украины в ЕС:



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