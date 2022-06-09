Дебаты по этому вопросу проведут в следующий понедельник. Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.

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Когда могут принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата

Комитет еврокомиссары проведет совместные дебаты по этому вопросу в понедельник 13 июня. А в пятницу 17 июня состоится совещание.

Зато окончательное решение относительно того, предоставлять ли Украине статус страны кандидата в ЕС планируют принять во время саммита, который состоится 23 – 24 июня.

Европарламент рекомендует предоставить Украине статус кандидата

8 июня Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендует странам Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок. За резолюцию проголосовали 438 евродепутатов. Против высказались только 65 человек. Еще 94 воздержались от голосования.

Кроме того, в резолюции упомянули "европейские стремления Молдовы и Грузии", которые подали свои заявки на членство после Украины. Правда, там нет рекомендации предоставить этим странам статус кандидатов.

Как другие страны поддерживают Украину

Президент Польши Анджей Дуда поехал в турне по странам Южной Европы , где будет встречаться с местными политиками и будет убеждать их предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Поездка должна была быть совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, но, к сожалению, у нее подтвердили COVID-19, поэтому она была вынуждена остаться дома.

2 июня Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В целом, Украину поддерживают ряд стран, в частности: Словакия, Польша, Ирландия, Чехия, Литва, Латвия, Болгария, Хорватия.

Премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции после саммита Евросоюза заявил, что вроде бы все крупные страны-члены против предоставления Украине кандидатства на членство. В то же время, он подчеркнул, что Италия поддерживает европейский путь Украины.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что отказ ЕС предоставить Украине статус кандидата на поступление будет иметь масштабные негативные последствия. Это может привести к дестабилизации ситуации на континенте, ведь в таком случае Россия увидит, что Европа дает слабину.

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