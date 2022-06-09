Об этом 24 канала рассказал проректор Украинского католического университета, эксперт по международным вопросам Дмитрий Шеренговский. Он пояснил, какие из государств-членов Евросоюза являются "наиболее сложными" в контексте предстоящего голосования в поддержку украинского кандидатства в ЕС.
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Относительно кандидатства Украины в ЕС идут дебаты
В ответ на вопрос о том, кто может испортить весь результат голосования, Дмитрий Шеренговский сказал: "Таких есть несколько".
Я бы не сказал, что есть какой-нибудь отдельный лидер или отдельное государство. Корректнее говорить о том, что идут дебаты. К сожалению, это один из наших близких соседей – Венгрия,
– отметил проректор УКУ.
По его словам, в Венгрии достаточно большие дебаты по вопросу Украины в ЕС. Однако государство может присоединиться к решению большинства. Венгрия это демонстрировала во всех остальных голосованиях стран Европейского Союза.
Вызовы достаточно серьезные, – Шеренговский
"Также есть определенные вызовы в Кипре и достаточно серьезные. Есть вопросы опять же такого амбивалентного поведения и в Германии и Франции, а это две страны, на которые достаточно ориентируются", - сказал Дмитрий Шеренговский.
Однако примеры предварительных интеграционных процессов других стран, по словам эксперта, доказывают, что у ЕС могут найти компромиссы.
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Также эксперт по международным вопросам отметил, что вопрос скептицизма по кандидатству Украины в ЕС есть и в Нидерландах. Там оно достаточно серьезно стоит, ведь раньше ассоциации там поднимали целый референдум.
"Это набор "тяжелых стран". Также сейчас идут дебаты в Италии и Испании, но они не слишком серьезны", - добавил Дмитрий Шеренговский.
Кандидатство Украины в ЕС: последние новости
- В резолюции Европарламента, принятой 8 июня во время заседания в Страсбурге, рекомендовали Европейскому Союзу предоставить Украине статус кандидата на вступление. "За" проголосовали 438 евродепутатов.
- Президент Польши Анджей Дуда уехал в турне по странам Южной Европы. Цель – убеждать политиков предоставить Украине статус кандидата в членство в ЕС. К поездке должна была присоединиться президент Словакии Зузана Чапутова, однако получила положительный тест на коронавирус.
- За тур по поддержке Украины Анджея Дуди уже поблагодарил президент Владимир Зеленский.
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