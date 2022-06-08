Соответствующее заявление президент сделал вечером во время обращения к украинцам 8 июня. То есть на 105-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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Зеленский поблагодарил Дуду
Я благодарен президенту Польши Анджею Дуде и другу всех украинцев за то, что он отправился сейчас в специальную поездку по странам Европы для поддержки европейской перспективы нашего государства,
– сказал Зеленский.
Президент напомнил, что именно в этом июне Украина должна получить решение о кандидатстве в Евросоюзе.
Владимир Зеленский также объяснил, что вместе с Анджеем Дудой должна была поехать и президент Словакии Зузанна Чапутова. К сожалению, она не отправится с президентом Польши из-за положительного теста на коронавирус.
Президент Украины пожелал Зузанне Чапутовой скорейшего выздоровления.
Дуда отправится в тур по Европе
Анджей Дуда 8 июня заявил, что для поддержки кандидатства Украины в ЕС отправится в тур по Южной Европе. Известно, что Дуда встретится с местными политиками и будет убеждать их предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Предварительно известно, что:
- сначала Дуда посетит Португалию, где встретится с премьером Антониу Коштой;
- после этого польский президент поедет в Италию, где будет проводить переговоры с президентом Серджо Матарелло;
- завершит турне в Румынии, где примет участие в саммите "Бухарестской девятки".
Следует также вспомнить, что кроме членства Украины в ЕС Дуда хочет обсудить вопрос экспорта украинского зерна.
Кратко о вступлении Украины в ЕС
- 28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.
- 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев. В это время она передала президенту Украины опросник для получения нашим государством статуса кандидата на членство в ЕС.
- 16 мая Украина передала Европейскому Союзу все ответы из опросника по поводу членства в ЕС. Следующий шаг – решение Совета Евросоюза.
- 6 июня Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время наше государство не рассматривает никакую альтернативу вступлению в Европейский Союз.
- Стоит вспомнить, что в июне должен пройти саммит ЕС. На нем лидеры Евросоюза обещали рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС.
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