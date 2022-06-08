Соответствующее заявление президент сделал вечером во время обращения к украинцам 8 июня. То есть на 105-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Зеленский поблагодарил Дуду

Я благодарен президенту Польши Анджею Дуде и другу всех украинцев за то, что он отправился сейчас в специальную поездку по странам Европы для поддержки европейской перспективы нашего государства,

– сказал Зеленский.

Президент напомнил, что именно в этом июне Украина должна получить решение о кандидатстве в Евросоюзе.

Владимир Зеленский также объяснил, что вместе с Анджеем Дудой должна была поехать и президент Словакии Зузанна Чапутова. К сожалению, она не отправится с президентом Польши из-за положительного теста на коронавирус.

Президент Украины пожелал Зузанне Чапутовой скорейшего выздоровления.

Дуда отправится в тур по Европе

Анджей Дуда 8 июня заявил, что для поддержки кандидатства Украины в ЕС отправится в тур по Южной Европе. Известно, что Дуда встретится с местными политиками и будет убеждать их предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Предварительно известно, что:

сначала Дуда посетит Португалию, где встретится с премьером Антониу Коштой;

после этого польский президент поедет в Италию, где будет проводить переговоры с президентом Серджо Матарелло;

завершит турне в Румынии, где примет участие в саммите "Бухарестской девятки".

Следует также вспомнить, что кроме членства Украины в ЕС Дуда хочет обсудить вопрос экспорта украинского зерна.

Кратко о вступлении Украины в ЕС

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