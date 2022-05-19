Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что Украина уже завоевала свое право быть в ЕС.

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Украинцы заслуживают, чтобы ЕС сделал шаг навстречу, – Ермак

Понимаем, что это длительный процесс. Но украинцы заслуживают того, чтобы Евросоюз сделал первый шаг навстречу уже сейчас. Таким шагом должно стать предоставление статуса страны-кандидата уже в июне,

– пояснил Ермак.

Именно этот вопрос является ключевым в переговорах Владимира Зеленского с другими мировыми лидерами. Также членство в ЕС – приоритет работы всей команды президента.