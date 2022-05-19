Про це розповів голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що Україна вже виборола своє право бути в ЄС.

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Українці заслуговують, аби ЄС зробив крок назустріч, – Єрмак

Розуміємо, що це тривалий процес. Але українці заслуговують на те, щоб Євросоюз зробив перший крок назустріч вже зараз. Таким кроком має стати надання статусу країни-кандидата вже у червні,

– пояснив Єрмак.

Саме це питання є ключовим у перемовинах Володимира Зеленського з іншими світовими лідерами. Також членство у ЄС – пріоритет роботи всієї команди президента.

Північна Македонія підтримує Україну на шляху до ЄС

Єрмак розповів, що до президента Зеленського написав листа голова Північної Македонії Стево Пендаровський. Він висловив підтримку Україні та українському народу. Також президент Північної Македонії наголосив, що процес розширення ЄС не повинен зупинятись на Західних Балканах.

Така підтримка з боку країни, яка здобула статус країни-кандидата ще у 2005 році, але до сьогодні виборює право розпочати переговори про вступ, дуже важлива для України,

– додав голова ОП.

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Кулеба розповів про упередження на шляху України до ЄС

Раніше голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що сама євроінтеграція України – вже є боротьбою з упередженнями. При цьому Київ не вимагає, аби до Євросоюзу долучали "вже завтра". Навіть статус кандидата у члени ЄС допоможе Україні подолати внутрішні проблеми. Зараз ставлення до України значно змінилось у Європі.

Заявка України на членство в ЄС: останні новини

В Єлисейському палаці наголосили, що заявку України на членство в ЄС розглянуть вже у червні – на засіданні Європейської ради.

Єврорада заслухає країни-учасниці та зробить остаточні висновки.

Дмитро Кулеба повідомив, що від жодної країни він не отримав запевнення, що Україні таки нададуть статус кандидата, проте і жодна країна не виступає проти.

Глава МЗС каже, що він знає держави, які рішуче підтримують Україну і ті, які визначатимуться вже ближче до дати.

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